Meteo Sicilia, breve tregua dal maltempo: previsti sole e temperature in rialzo

Meteo Sicilia: dopo la parentesi di maltempo e allerte meteo degli scorsi giorni, nell'Isola torna a splendere il sole e si assiste ad una risalita delle temperature previste.

Meteo Sicilia: dopo la parentesi di maltempo che ha coinvolto la Sicilia nei giorni trascorsi, torna a splendere il sole sull’Isola. Infatti, secondo le previsioni riportate da Ilmeteo.it, nei prossimi giorni le condizioni meteo in Sicilia torneranno ad essere prevalentemente favorevoli. Di seguito le previsioni meteo Sicilia per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: inizio di settimana con bel tempo

Come anticipato, nel corso della settimana è previsto il ritorno del bel tempo in Sicilia. Infatti, già a partire da oggi, lunedì 7 novembre 2022, si troveranno cieli sereni quasi ovunque nell’Isola, anche se in alcune province potrebbe ancora persistere qualche nuvola. In particolare, a Messina si prevedono piogge e le province occidentali di Palermo e Trapani vedranno cieli macchiati da qualche nuvola, mentre nel resto della Sicilia i cieli saranno sereni.

Per quanto riguarda le temperature, saranno leggermente in salita rispetto ai giorni precedenti, raggiungendo livelli miti e mantenendosi entro i 19 gradi minimi di Messina e i 24 gradi di Catania.

Meteo Sicilia: verso “l’estate di San Martino”

Nel corso dei prossimi giorni della settimana, l’ondata di bel tempo in Sicilia proseguirà, lasciandosi alle spalle la parentesi di maltempo dello scorso weekend.

Tuttavia, non si raggiungeranno i valori di temperature anomale per questo periodo che si sono riscontrati nelle settimane di ottobre. Infatti, sia martedì 8 che mercoledì 9 novembre è previsto in generale bel tempo e cieli sereni su tutta la Sicilia, con temperature che si aggireranno in media tra i 14 gradi di minima e i 22 gradi di massima, con le dovute eccezioni per città come Enna, dove la minima raggiungerà anche i 4 gradi.

In particolare, nel corso della giornata di mercoledì 9 novembre le temperature saliranno lievemente, come assaggio del periodo celebre dell’estate di San Martino.

Meteo Sicilia: estate di San Martino anomala

Nonostante il miglioramento delle condizioni meteo Sicilia rispetto al maltempo della scorsa settimana, anche l’estate di San Martino potrebbe essere macchiata dall’instabilità. Infatti, già a partire da giovedì 10 inizieranno a presentarsi alcune nuvole sui cieli siciliani, che proseguiranno fino a venerdì 11 novembre. Tuttavia, i giorni successivi porteranno una notevole instabilità in Sicilia, con rischio di temporali e piogge in tutta l’Isola.

Per quanto riguarda le temperature, l’estate di San Martino sarà rispettata: infatti, già a partire da giovedì ma soprattutto venerdì 11, si assisterà ad un notevole innalzamento delle temperature che interesserà tutta la Sicilia e soprattutto i valori minimi.