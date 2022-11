Ecosistema Urbano 2022, Catania ultima per performance ambientali: le posizioni

Resa pubblica la classifica di Ecosistema Urbano 2022: tra i Comuni "Green" non figura Catania che, al contrario, si colloca in ultima posizione nella classifica generale.

Resa pubblica la nuova classifica di Ecosistema Urbano 2022, che “misura” le performance ambientali (con riferimento al 2021) di 105 Comuni capoluogo italiani. Si tratta di un report firmato Legambiente, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore.

Gli indicatori

La classifica è stata stilata tenendo conto di 18 indicatori, suddivisi in sei aree tematiche. Le seguenti:

aria; acque; rifiuti; mobilità; ambiente urbano; energia.

Classifica generale: le posizioni delle città siciliane

Un’altra classifica “boccia” i Comuni siciliani. La classifica generale, di fatto, attribuisce ad Agrigento la 58esima posizione, a Trapani la 61esima e a Ragusa la 66esima. Ma le altre città portano a casa risultati nettamente peggiori. Di fatto:

Enna si piazza all’80° posto;

Caltanissetta al 90°;

Siracusa al 96°;

Messina al 98°;

Palermo al 104°;

La più bassa in classifica, però, è Catania: il capoluogo etneo si colloca in 105esima posizione, dunque è ultima. Questa città è, inoltre, terza in Italia per produzione pro capite di rifiuti l’anno (oltre 700 kg) ma al tempo stesso la peggiore in merito a rifiuti differenziati (si raggiunge appena l’11%).

Alcune classifiche per macroarea

Di seguito le posizioni delle città siciliane in alcune tra le più importanti classifiche:

Macroarea Ambiente

Si fa riferimento al numero di Alberi in aree di proprietà pubblica su 100 abitanti:

Agrigento: 61° posto;

Catania: 69° ;

; Palermo: 70°;

Enna: 73°,

Siracusa: 78°,

Ragusa: 83°,

Messina: 86°,

Trapani: 89°,

Caltanissetta: 93°.

In merito a isole pedonali in metri quadrati per abitante:

Palermo 21°;

Ragusa 22°;

Siracusa 34°;

Messina 48°;

Catania 63° ;

; Enna 75°;

Agrigento 84°;

Caltanissetta 85°;

Trapani 100°.

In merito al verde urbano (metri quadri per abitante):

Agrigento: 10°;

Ragusa: 57°;

Catania: 72° ;

; Enna: 88°;

Palermo: 92°;

Caltanissetta: 93°;

Siracusa: 99°;

Messina: 101°;

Trapani 102°.

Macroarea aria

Biossido di azoto: con riferimento alla concentrazione media in ug/mc (media dei valori medi annui). Più ci si colloca in alto in classifica e più bassa è la concentrazione di biossido di azoto. Le posizioni:

Agrigento: 1°;

Ragusa: 4°;

Siracusa: 36°;

Caltanissetta: 46°;

Messina: 48°;

Trapani: 73°;

Catania: 89° ;

; Palermo 97°;

Enna 103°.

In merito all’ozono, più in particolare alla media del numero giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 ug/mc:

Siracusa: 5°;

Caltanissetta: 10°;

Trapani: 11°;

Messina: 17°;

Agrigento: 20°;

Ragusa: 26°;

Palermo: 32°;

Enna: 72°;

Catania: 83°.

Macroarea acqua

Consumi idrici, ovvero quelli giornalieri pro capite di acqua potabile per uso domestico (litri per abitante). In questo caso più ci si colloca in alto e più bassa è la quantità di acqua consumata. Le posizioni:

Agrigento: 2°;

Catania: 3°;

Ragusa: 5°;

Caltanissetta: 8°;

Palermo: 9°;

Siracusa: 62°;

Messina 71°;

Trapani: 92°:

Enna: 95°.

In merito alla dispersione della rete idrica:

Trapani: 39°,

Caltanissetta: 59°,

Enna: 60°;

Palermo: 67°;

Ragusa: 71°;

Messina: 83°;

Agrigento: 89°;

Siracusa: 98°;

Catania: 100°.

Efficienza di depurazione:

Ragusa: 38°;

Messina: 55°;

Agrigento: 62°;

Siracusa: 65°;

Enna: 69°;

Trapani: 79°;

Caltanissetta: 93°;

Palermo: 100°;

Catania 101°.

Macroarea mobilità

In merito ai chilometri percorsi annualmente dal complesso delle vetture divisi per abitanti:

Catania: 46° ,

, Messina: 47°;

Agrigento: 71°;

Trapani: 74°;

Palermo: 77°;

Enna: 82°;

Caltanissetta: 99°;

Ragusa: 101°;

Siracusa: 105°.

In merito alle piste ciclabili (metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti):

Siracusa: 54°;

Catania: 75° ;

; Ragusa: 78°,

Palermo: 81°,

Agrigento: 85°,

Trapani: 88°,

Messina: 92°

Caltanissetta: 93°,

Enna: 100°.

In merito alle vittime della strada (morti più feriti ogni 1.000 abitanti). Più ci si posiziona in alto in classifica e meno morti e feriti si contano in città:

Caltanissetta: 10°;

Palermo: 19°;

Agrigento: 21°;

Ragusa: 27°;

Messina: 39°;

Trapani: 49°;

Enna: 53°;

Siracusa: 57°;

Catania: 63°.

Macroarea rifiuti

In merito alla percentuale di rifiuti differenziati (frazioni recuperabili) sul totale dei rifiuti urbani prodotti:

Ragusa: 30°;

Agrigento 33°;

Enna 50°,

Trapani 57°,

Caltanissetta 61°,

Siracusa 84°,

Messina 93°,

Palermo 104°,

Catania 105°.

Infine, in merito ai rifiuti prodotti (produzione annua pro capite):