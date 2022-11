Sicilia, medico legale fornisce certificazioni di invalidità false: sospeso

Secondo le indagini di Carabinieri e Nas, un medico legale siracusano avrebbe fornito certificazioni di invalidità false.

Un medico legale siracusano avrebbe chiesto mazzette tra i 500 ed i 2 mila euro per far ottenere il riconoscimento di invalidità a gente che, però, non aveva i requisiti. Tramite certificazioni false, il medico, avrebbe fatto ottenere assegni pensionistici, indennità di accompagnamento e attestazioni di invalidità. Adesso, il medico, è stato interdetto dalla professione per 12 mesi.

Sono almeno 15 le truffe scoperte dai Carabinieri di Ragusa e Nas, con almeno altri 10 medici indagati per corruzione, falsità ideologica, falsità materiale, truffa in danni dello Stato. Operazione che è durata circa 2 anni. Secondo i Carabinieri le operazioni si sarebbero svolte presso lo studio del medico, lo stesso medico avrebbe procacciato i clienti che, a loro volta, avrebbero portato ulteriore clientela.

In alcune occasioni sono stati coinvolti altri medici specialisti per le predisposizioni di “fraudolente certificazioni di stati fisici e psicologici inesistenti”. L’uomo avrebbe fornito “istruzioni per mettere in atto una vera e propria messinscena: pazienti, seppur autonomi, muniti di sedie a rotelle o girelli per apparire affetti da gravi deficit motori, stati patologici depressivi inventati, simulazione di gravi deficit statico dinamici, indicazioni sull’abbigliamento da indossare in sede di commissione per apparire trasandati e malmessi”