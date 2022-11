Stasera in TV: in onda “Interstellar” e “Doppia colpa”

Rientro al lavoro dal ponte di Ognissanti e nessuna voglia di andare al cinema Catania dopo una giornata di lavoro? Ecco i consigli della redazione di LiveUniCT per la programmazione televisiva di stasera.

Burraco fatale [Rai Due, ore 21:20]: Commedia italiana che racconta di quattro amiche, unite da sempre anche per la loro comune passione per il gioco del burraco. Tuttavia, un altro punto in comune tra loro è quello delle loro vite private, tutte molto problematiche.

Doppio Colpa [Rai 4, ore 21:20]: Thriller del 2018 con Pierce Brosnan e Guy Pearce. Il film narra di un professore che deve scagionarsi dalle accuse per dimostrare la sua innocenza in seguito alla scomparsa di una studentessa.

Dolittle [Italia Uno, ore 21:20]: Sette anni dopo la morte della moglie, il medico e veterinario dell’Inghilterra vittoriana John Dolittle, si trova nella sua abitazione circondato dai suoi animali esotici. Tuttavia, la regina si ammala e Dolittle viene inviato in un’isola leggendaria per cercare una cura insieme ai suoi amici animali.

Interstellar [Canale 20 Mediaset, ore 21:00]: In uno scenario futuristico, un drastico cambiamento climatico ha causato una crisi del settore agricolo. Per questo motivo, un team di scienziati decide di superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e immergersi nell’esperienza interstellare per esplorare nuove dimensioni, in modo da trovare nuovi luoghi per coltivare il granturco per la salvezza dell’umanità.