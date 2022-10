Sicilia, weekend di incidenti mortali: perdono la vita un 19enne e un 65enne

Due incidenti mortali si sono verificati sulle strade siciliane nel corso del finesettimana: a perdere la vita sono stati un giovane di 19 anni e un uomo di 65 anni.

Uno dei due incidenti si è verificato ad Aci Catena, nella zona di Eremo Sant’Anna, e ha coinvolto due giovani. Il sinistro, che sembrerebbe essere stato autonomo ma sulle cui cause si sta ancora indagando, ha interessato uno scooter sul quale viaggiavano due ragazzi. Per l’autista 19enne purtroppo non c’è stato nulla da fare, mentre l’altro giovane passeggero è stato trasportato in codice rosso al Cannizzaro di Catania.

Sul posto si è reso necessario l’intervento istantaneo di due ambulanze del 118, allertate dai passanti, insieme ai vigili urbani che hanno effettuato gli opportuni rilievi.

Ma, come anticipato, quello di Aci Catena non è stato l’unico sinistro avvenuto in Sicilia nel weekend. Infatti, ieri sera si è verificato un ulteriore incidente mortale lungo la SS 117 bis, vicino lo svincolo di Piazza Armerina Nord.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Punto proveniente da Gela si sarebbe schiantata contro il guardrail finendo quasi per essere tranciata in due dal ferro. Il conducente del mezzo, un 65enne che sembrerebbe aver perso il controllo del mezzo, è morto sul corpo nonostante i soccorritori abbiano prontamente estratto il corpo dal veicolo per cercare di rianimarlo. Sul luogo è intervenuta la Polizia di Stato per gli opportuni rilievi, insieme agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco.