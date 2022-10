Incidente sull’Etna, scontro frontale tra auto e moto: un ferito

L'impatto, avvenuto sulla Mareneve, nel territorio di Linguaglossa, ha coinvolto una moto e un'automobile che si sono scontrate frontalmente all'altezza di un tornante.

Un nuovo incidente si è verificato sulle strade siciliane: questa volta, un’auto e una moto si sono scontrate sulla Mareneve sull’Etna. La strada, nell’area di Piano Provenzana, che ricade nel territorio di Linguaglossa è una di quelle che conducono fin sulla sommità del vulcano etneo.

L’impatto è avvenuto ieri pomeriggio in un tornante, dove un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente. In seguito all’incidente, si è registrato un ferito: il centauro ha infatti riportato alcune ferite ma le sue condizioni non sono ancora state ben definite.

Questo incidente si è andato a sommare a quelli avvenuti sempre nel weekend in Sicilia. Si tratta di due casi avvenuti rispettivamente a Terrasini e ad Avole: in entrambi gli incidenti, sono stati coinvolti dei motociclisti che hanno impattato con mezzi pesanti. Il centauro coinvolto nell’incidente di Avola si trova ricoverato in gravi condizioni al Cannizzaro di Catania.