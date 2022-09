Test Medicina 2023, novità confermate: tutto sulla nuova prova

Test Medicina 2023, novità ormai dietro l'angolo: a confermarle un nuovo decreto recentemente reso pubblico. Ecco tutti i principali dettagli sull'accesso.

Test Medicina 2023: le prime indiscrezioni sono già state rese note qualche mese fa, ma adesso arrivano le conferme. Dal prossimo anno l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia muterà radicalmente.

In primo luogo il test sarà aperto a tutti coloro che hanno il diploma ma anche agli studenti di quarta e quinta superiore. Inoltre, accantonato la tanto temuta prova nazionale, si darà spazio test ripetibili, sulla scorta dei Tolc (Test OnLine CISIA), tipologia già usata per l’accesso ai corsi a numero programmato.

Test Medicina 2023: chi può partecipare?

Da mesi la Ministra dell’Università Maria Cristina Messa ha rilasciato dichiarazioni sulla nuova prova, ma adesso c’è finalmente un vero decreto. In questo sono indicati i requisiti per la partecipazione, le modalità di ammissione, la struttura e le modalità di svolgimento della nuova prova d’accesso.

In primo luogo possono partecipare gli iscritti all’ultimo o penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, oltre che coloro che sono in possesso di un diploma.

Test Medicina 2023: tutto sulla nuova prova

Il decreto ha, inoltre, previsto che ogni anno ci siano 2 sessioni di svolgimento dei TOLC: per il 2023 queste sono state fissate nei mesi di aprile e luglio. Le date che verranno successivamente stabilite entro il mese di novembre 2022.

I test verranno somministrati in presenza, in una sede a scelta del candidato, anche differente da quella della futura immatricolazione.

Per i candidati dei Paesi non UE dovranno svolgere la prova presso la sede in cui intendono presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria di merito locale.

Le prove durano 90 minuti e i candidati dovranno rispondere a 50 quesiti suddivisi in 4 principali aree:

comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi; biologia; chimica e fisica; matematica e ragionamento.

Le procedure da seguire

Per partecipare risulterà necessario iscriversi sul sito del CISIA entro le scadenze che verranno comunicate.

Iscrivendosi ai TOLC, sarà possibile accedere anche a:

esercitazioni;

MOOC (Massive Open Online Courses) disciplinari per ogni materia contenuta nel test TOLC;

esiti delle prove sostenute anche in confronto ai risultati in forma aggregata ottenuti dagli altri partecipanti nello stesso periodo;

materiale;

iniziative in tema di orientamento e accesso predisposte dai singoli atenei.

Dopo aver sostenuto i TOLC–MED (accesso a medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria) o i TOLC–VET (accesso a medicina veterinaria), il candidato dovrà compilare l’istanza di inserimento nella graduatoria di merito attraverso l’0rmai noto portale Universitaly.

Cosa sapere, infine, sulla formazione delle graduatorie nazionali? Viene utilizzato, su indicazione del candidato, il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti nell’anno 2023 per l’anno accademico 2023/2024, mentre per il 2024/2025 viene usato il miglior punteggio ottenuto nell’anno 2024 o in quello precedente.