Meteo Sicilia, previsti ancora temporali: è nuova allerta gialla

Meteo Sicilia: nuova allerta per rovesci e temporali, per l'intera Isola. L'avviso della Protezione Civile nel dettaglio.

Meteo Sicilia: il brusco cambiamento del clima si avverte anche nell’Isola. Il nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico del Dipartimento Regionale della Protezione Civile lo dimostra. Diramata per oggi, venerdì 30 settembre, allerta gialla per rovesci e temporali per l’intero territorio regionale. Si esplicita che l’avviso risulterà valido fino alle ore 24:00.

Previste, in particolare, precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

E in merito ai venti? “Localmente forti meridionali sui settori occidentali; tendenti a forti orientali sui settori meridionali”: è quanto riporta l’avviso.

Ad ogni modo le temperature previste risultano localmente in sensibile aumento.

Di seguito l’avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.