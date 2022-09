Bonus psicologo: scadenza prevista per il 24 ottobre 2022. Si seguito tutte le informazioni su come presentare la domanda, i parametri Isee per ottenerlo e come utilizzarlo.

Bonus psicologo è il beneficio introdotto dal governo per aiutare il sostentamento delle spese di assistenza psicologica per tutti quei soggetti che durante il periodo pandemico e l’attuale crisi economica, hanno sofferto ancor di più delle seguenti patologie: ansia, stress, depressione e fragilità psicologica. L’inoltro per farnie richiesta scade il 24 ottobre 2022. Vediamo cosa bisogna fare per ottenerlo.

Richiesta

Lo scorso 25 luglio sono partite le richieste sulla piattaforma Inps per il bonus psicologico e sin da subito sono arrivate un numero di domande abbastanza elevato rispetto alle previsioni.

La presentazione della domanda potrà essere fatta attraverso: lo Spid, la Carta di identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. Il bonus psicologico spetta una sola volta e potrà essere usato come voucher per scontare fino a un massimo di 50 euro per ogni seduta.

Per procedere alla richiesta del bonus psicologo basterà collegarsi all’ home page del sito web dell’Inps e accedere al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, oppure chiamare, da rete fissa gratuitamente il numero verde 803.164 o da rete mobile al numero 06.164164 a pagamento, il servizio di Contact center multicanale.

Scaduto il termine e create le graduatorie degli aventi diritto, in base anche alla somma delle risorse disponibili, il bonus psicologico sarà erogato inizialmente a chi ha un Isee basso e in base all’ordine di arrivo della richiesta.

Come usare il bonus psicologo

Il beneficio potrà essere utilizzato per sostenere le spese per le sedute di psicoterapia presso gli specialisti privati che risultano regolarmente iscritti all’albo e aderenti all’iniziativa. I pazienti potranno consultare l’elenco dei professionisti siti dell’Inps, Cnop e degli Ordini delle regioni e delle province autonome.

Coloro che ne potranno beneficiare dovranno avere un Isee non superiore ai 50 mila euro e le somme dovute saranno così divise:

se inferiore ai 15mila euro l’anno per ogni seduta si avrà diritto a 50 euro per un importo massimo di 600 euro per beneficiario ;

l’anno per ogni seduta si avrà diritto a ; se compreso tra i 15mila e i 30mila euro , si potranno ricevere fino a 50 euro per ciascuna seduta per un importo massimo di 400 euro ;

, si potranno ; con un Isee è compreso tra i 30mila e i 50mila euro, i beneficiari riceveranno fino a 50 euro a seduta per un importo massimo di 200 euro.

Non appena la domanda sarà accettata, si avranno 180 giorni di tempo per usufruire del bonus psicologo, altrimenti, in caso di non utilizzo nel tempo previsto, sarà annullata.