Catania, tutti gli autovelox per il mese di ottobre 2022

Autovelox a Catania nel mese di ottobre? Ecco tutte le zone interessate dai controlli.

Anche per il mese di ottobre, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e per i pedoni, vengono disposti presidi mobili di controllo con l’uso di autovelox in alcune zone di Catania.

Si ricorda, in primo luogo, che i viali Lorenzo Bolano, Felice Fontana, Ruggero di Lauria, Odorico da Pordenone e via Don Minzoni sono quotidianamente presidiati da pattuglie di vigili urbani con turni che ricoprono l’arco dell’intera giornata.

Gli autovelox di Ottobre 2022

Di seguito tutti gli autovelox previsti per il mese di ottobre 2022, consultabili anche sul sito del Comune di Catania:

Viale Artale Alagona (giorni 1-4-6-7-10-11-14-15-17-18-21-24-25-27-28-31);

Viale Lorenzo Bolano (giorni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31);

Via Don Minzoni (giorni 5-6-12-13-19-21-26-28);

Viale Ulisse (giorni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31).

Si raccomanda a tutti gli utenti della strada di rispettare le varie prescrizioni in modo da non incorrere in sanzioni e contribuire a tutelare la sicurezza stradale.