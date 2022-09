Meteo Sicilia: allerta gialla per temporali in diverse province dell’Isola

Meteo Sicilia: temperature in calo e tempo instabile. Allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per la giornata di oggi in diverse province siciliane.

Meteo Sicilia: dopo aver toccato il Nord e il Centro Italia, arriva il maltempo anche sull’Isola. Previsti rovesci e qualche temporale, specialmente sulla parte orientale della Regione, con calo delle temperature in generale. Allerta gialla segnalata da parte della Protezione Civile per la giornata di oggi per il rischio di temporali in alcune province siciliane.

Allerta gialla in Sicilia

Arriva l’autunno e con esso nuove perturbazioni anche sull’Isola. Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Nord e il Centro Italia, adesso tocca alla Sicilia aver a che fare con correnti più fredde e instabilità varia. L’alta pressione, infatti, rimarrà ai margini tra Sicilia e Calabria e questo potrà determinare un aumento significativo della instabilità sui versanti orientali con delle precipitazioni, anche sotto forma di rovescio o temporale. Proprio a causa di queste, la Protezione Civile Regionale ha diramato l’allerta gialla in sei province siciliane:

Palermo,

Catania ,

, Messina,

Siracusa,

Ragusa,

Enna.

Ma neanche il resto dell’Isola rimarrà immune al cambio di tempo improvviso. Sono, infatti, previste piogge anche nel Trapanese, Agrigentino e nel territorio Nisseno, con un rischio meteo-idrogeologico ed idraulico particolarmente alto.

Meteo Sicilia: calo improvviso delle temperature

Data la situazione metereologica, non mancherà una discesa evidente delle temperature in tutta la Regione siciliana, anche se rimarranno ancora calde per il periodo autunnale. Tutte le massime previste si aggireranno tra i 20 ed i 27 gradi, senza superare mai i 30 gradi. Di seguito tutte le temperature per ogni provincia siciliana:

24 gradi a Catania,

26 gradi ad Agrigento,

26 a Caltanissetta,

20 ad Enna,

24 a Messina,

27 a Palermo,

24 a Ragusa,

26 a Siracusa,

27 a Trapani.

Meteo in peggioramento

Il maltempo previsto per oggi continuerà anche nei prossimi giorni, mantenendosi instabile tra Sicilia centro orientale e bassa Calabria. Saranno ancora presenti rovesci e temporali, intensi soprattutto tra la zona del Catanese e quella del Messinese, virando principalmente sul Nisseno. Venti deboli o moderati. Basso Tirreno poco mosso. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo.