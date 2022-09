Stasera in TV: in onda “Ricomincio da me” e “The Sandman”

Nessuna idea su cosa fare stasera? Di seguito i consigli della Redazione di LiveUnict su cosa guardare in televisione in questo giovedì di metà settembre.

La casa delle stelle [Rai 3, ore 21.20]: Un gruppo di quattro amici costituito da una bella stella del cinema, un anziano attore, un brillante sceneggiatore e un talentuoso regista, vive in una casa in campagna dall’atmosfera insolita. Tutto cambia, però, con l’arrivo di una giovane coppia che cerca di convincere l’attrice a vendere la casa.

The Sandman [Rai 4, ore 21.20]: Madison è un’orfana con la strana capacità di materializzare una creatura fatta di sabbia che la protegge ogni volta che qualcuno vuole farle del male. I suoi poteri interessano un’agenzia governativa che non ha buone intenzioni nei suoi confronti.

Ricomincio da me [Canale 5, ore 21.21]: Maya (Jennifer Lopez) lavora da 15 anni in un grande centro commerciale, ma quando si presenta la possibilità di una promozione, le viene preferito un uomo senza esperienza sul campo ma con molti titoli di studio. Per Maya è una sconfitta, fino a quando trova l’occasione di dimostrare che le esperienze del quotidiano sono valide quanto il sapere accademico.

Il corvo [Mediaset 20, ore 21.04]: Durante la vigilia di Halloween, il musicista dark Eric Draven e la sua fidanzata vengono assassinati brutalmente da una banda di drogati. Esattamente un anno dopo il ragazzo risorge, vestito di nero e accompagnato da un misterioso corvo, pronto a dare la caccia agli assassini.