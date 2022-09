Luna piena “siciliana” conquista la NASA: è lo scatto del giorno [FOTO]

La foto del giorno della NASA è stata scattata da un siciliano: si tratta di uno scatto realizzato a Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania.

È siciliana la foto scelta dalla Nasa come Astronomy picture of the day, ossia “fotografia astronomica del giorno”. Si tratta di uno scatto dell’astrofotografo paesaggistico siracusano Dario Giannobile, che ritrae la Luna piena sopra Castiglione di Sicilia.

Immortalata il 9 settembre, la Luna mostra colorazioni tra il rosso, l’arancione ed il giallo, mettendo in risalto anche il castello di Lauria sulla parte sinistra e il campanile della chiesa di Pietro e Paolo sulla destra, siti nel borgo medievale della provincia di Catania.

Le foto di Giannobile, membro del gruppo Pictores Caeli, sono state scelte già in passato dall’ente spaziale in quanto raccontano la bellezza dei paesaggi siciliani tramite i particolari colori del cielo.

“La mia felicità– commenta Dario Giannobile- deriva non tanto dal riconoscimento in sé, ma dall’avere avuto l’opportunità di mostrare la bellezza della Sicilia. In questo scatto essa si manifesta attraverso il fascino di uno dei suoi tanti piccoli borghi ricchi di storia e arte. Nel mio piccolo, cerco di mostrare il cielo come denominatore comune tra i popoli del mondo che ne condividono la suggestione condividendo a loro volta la bellezza dalla loro storia e dei territori del nostro meraviglioso pianeta”.