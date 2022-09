UNICT – Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera: bando in scadenza

Mancano poche ore per la scadenza del bando per l'ammissione alla scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera per l'anno accademico 2022/23: quando e come fare domanda.

È in imminente scadenza il bando per l’ammissione alla scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera per l’imminente accademico 2022/23 pubblicato da Unict.

Il concorso è riservato soltanto a 6 laureati “non medici” che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea specialistica in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe 14/S);

diploma di laura magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe LM-13);

diplomi di laurea vecchio ordinamento in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche;

abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.

Come fare domanda

Coloro i quali siano interessati a concorrere al bando, dovranno presentare domanda online tramite la piattaforma Smart Edu ed effettuare il pagamento della relativa tassa di 30 euro entro e non oltre le ore 12 di oggi 14 settembre 2022.