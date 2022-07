Ammissioni UNICT 2022/2023, test TOLC per corsi a numero non programmato: le info

Ammissioni UNICT: test TOLC anche per i corsi ad accesso libero. Le informazioni sui test TOLC delle facoltà di Ingegneria e Scienze politiche.

In merito all’Università degli Studi di Catania, sono stati introdotti i test TOLC anche per l’accesso al primo anno dei corsi di laurea a numero non programmato, in particolare per l’accertamento degli OFA.

Si ricorda che i TOLC, Test online CISIA, sono dei test di valutazione delle conoscenze in ingresso ai corsi di laurea.

Nello specifico sono stati introdotti per i corsi di laurea in Ingegneria e in Scienze politiche.

Il superamento del TOLC è necessario per immatricolarsi senza obblighi formativi aggiunti (OFA) e per verificare l’attitudine di ciascun studente a intraprendere con successo gli studi.

Di seguito tutte le informazioni utili sui test TOLC.

Corsi di Laurea in Ingegneria

I corsi di Laurea in Ingegneria dell’Università di Catania (ingegneria elettronica, ingegneria informatica, ingegneria industriale e ingegneria civile, ambientale e gestionale) sono ad accesso libero. Tuttavia, per accedervi, oltre il diploma, è necessario possedere un’adeguata preparazione iniziale che verrà testata, per l’appunto, mediante i TOLC.

Nello specifico, i futuri studenti di Ingegneria dovranno svolgere il TOLC I @CASA TOLC-I (Test On Line Cisia –Ingegneria). Si tratta di un test da svolgere al computer, diverso per ciascun partecipante, composto da 50 quesiti suddivisi in quattro sezioni.

Le sezioni hanno un numero predeterminato di quesiti e ciascuna sezione ha un tempo prestabilito e le materie da affrontare nel test sono:

matematica;

logica;

scienze;

comprensione verbale.

Infine, vi è una sezione aggiuntiva dedicata alla conoscenza della lingua inglese della durata di 15 minuti. La durata complessiva del test è di 125 minuti.

Per ulteriori informazioni relative ai punteggi delle prove e alle scadenze altro consultare i bandi presenti sul sito dell’Università di Catania.

Corsi di Laurea in Scienze politiche

Le matricole di Scienze politiche, invece, dovranno sostenere il TOLC-SPS. Si tratta, in questo caso, di un test individuale, da svolgere a casa, diverso per ciascun candidato che si compone di 40 quesiti suddivisi in tre sezioni.

Le tre sezioni riguardano:

comprensione del testo;

conoscenze acquisite;

logica, ragionamento e linguaggio matematico.

Anche in questo caso di aggiunge una quarta sezione dedicata alla lingua inglese. La durata complessiva della prova è di 105 minuti. Per ulteriori informazioni consultare il sito di Ateneo.

All’interno di uno specifico allegato, si esplicita che tutti i candidati sono tenuti a compilare la domanda di partecipazione esclusivamente online attraverso la registrazione al Portale Studenti Smart_Edu e a procedere con il pagamento del relativo contributo di partecipazione.

Per conoscere i dettagli sulle scadenze dell’iscrizione al test e delle prove ed ottenere maggiori informazioni, si rimanda al sito ufficiale dell’Università degli Studi di Catania.