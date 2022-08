Catania, torna l’Ursino Buskers: il calendario con gli eventi

Torna a Catania il Festival internazionale di arti di strada: ecco le date gli appuntamenti da non perdere.

Torna l’Ursino Buskers, il Festival internazionale di arti di strada di Catania, con la sua ottava edizione.

Le date da segnare sul calendario sono i giorni dal 30 settembre al 2 ottobre: si prospettano, dunque, quattro giorni di festa, colori e magia, artisti e compagnie da tutto il mondo, parate, spettacoli, concerti e laboratori per grandi e piccini.

Il 29 settembre, in particolare, ci sarà la festa di apertura in Piazza dei Libri, come da tradizione, e nel pomeriggio gli artisti faranno una parata nel centro sotrico.

Come scrive l’associazione Gammazita sui social: “L’arte è vita, partecipazione popolare, sogno comune“; quindi, è per questo che è importante tornare a vivere le strade e le piazze della città.