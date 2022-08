Turismo da record in Sicilia: si sfiorano numeri pre-Covid per affluenza di turisti

Boom di turisti stranieri e italiani che vengono a visitare l'isola: i dati registrati mostrano numeri rassicuranti alla pari di quelli precedenti alla pandemia.

Arrivi e presenze di stranieri in Sicilia quasi raddoppiati rispetto al 2021. Numerosissimi sono stati e sono ancora i turisti che in questa estate 2022 approdano sull’isola, con dati che si avvicinano fortemente a quelli dell’estate 2019, l’ultima prima della pandemia COVID-19. In base ai dati del dipartimento del Turismo della Regione Siciliana, a gennaio alla fine di luglio 2022 gli arrivi complessivamente sono cresciuti dell’89,3% rispetto all’anno scorso, le presenze del 93,6%. Complessivamente, nei primi sette mesi del 2022 sono stati registrati 2.340.048 arrivi e 7.302.064 presenze, contro 1.235.926 arrivi e 3.770.914 presenze dello stesso periodo nel 2021.

Nel 2019 dati molto simili con 2.759.398 arrivi e 7.839.476 presenze. L’aumento dei flussi turistici stranieri quest’anno è cresciuto del 301% rispetto al 2021 e le presenze del 285%. Aumento anche per i turisti italiani, sia per gli arrivi (+38%), sia per le presenze (+36%).

La permanenza dei turisti nell’Isola, in altrettanto aumento, media a 3,2 giorni. L’anno scorso erano stati 3,1 mentre nel 2019 era pari a 2,8. La crescita della durata dei soggiorni è uno degli obiettivi di SeeSicily, il programma di incentivi al turismo lanciato dalla Regione Siciliana nel 2021, tramite il dipartimento regionale del Turismo, e riproposto anche quest’anno.