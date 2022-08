Meteo Sicilia, è “allerta arancione” per rischio incendi: il bollettino

Meteo Sicilia: in arrivo una nuova "allerta arancione" per il rischio incendi nell'isola a causa delle temperature ancora alte nonostante sia già fine agosto.

Meteo Sicilia: domani, 30 agosto 2022, sarà di nuovo allerta per i possibili incendi che potrebbero verificarsi sull’Isola. Infatti, secondo il bollettino pubblicato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Regione Siciliana l’intera isola si troverà domani in condizione di “allerta arancione” per il rischio di incendi. Tuttavia, è importante ricordare che l’allerta in questione viene definita dalla Protezione Civile come stato di “preallerta” e che non avrà lo stesso livello di pericolosità in tutta la Regione.

Infatti, come riscontrabile dalla lettura del bollettino rilasciato dalla Protezione Civile, la pericolosità dei possibili incendi che potrebbero svilupparsi in Sicilia sarà di livello medio per le seguenti province: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Mentre per la provincia di Enna, il livello di pericolosità dei possibili incendi che potrebbero svilupparsi sarà “basso”.

Inoltre, non si registrano ondate di calore per la giornata di domani in Sicilia. Tuttavia, rimane fondamentale prestare attenzione nelle ore più calde, dato che le temperature massime percepite raggiungeranno i 32-33 gradi nelle città di Catania, Messina e Palermo.

Infine, come è noto in questi ultimi tempi e come spesso capita nel corso del mese di agosto, la Protezione Civile ha informato che si potrebbero verificare dei rovesci temporaleschi in alcune aree della Sicilia. Particolare attenzione per i territori riguardanti le province della Sicilia Orientale, vale a dire Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa. Tuttavia, non si registrano allerte significative e non sono state raccomandate indicazioni particolari se non quella della generica vigilanza in caso di maltempo.