Meteo Sicilia: dopo l’ondata di maltempo che ha interessato gran parte della Sicilia ora i cieli si prevedono cieli sereni con temperatura massime in aumento e fino a 18 gradi. Di seguito tutte le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, lunedì 26 gennaio 2026

Per la giornata di oggi si prevede bassa pressione su gran parte dell’Isola e questo poterà una giornata fortemente instabile. Nello specifico sono previsti forti temporali nelle città di Caltanissetta ed Enna. Diverse piogge anche nelle città di Palermo. Secondo le diverse previsioni meteo previste anche piogge e schiarite, durante tutto l’arco della giornata e del pomeriggio, nelle città di Trapani, Siracusa, Ragusa, Messina e Agrigento. Solo nelle nostra città di Catani non è previsto alcun tipo di rovescio ma solo qualche nube sparsa.

Per quanto concerne le temperature, la città più calda sarà quella di Siracusa con massime fino a 15 gradi e minime di 9 gradi. Stesse temperature saranno registrate anche nella città di Messina. A seguire la città di Catania con massime, durante le ore più calde, di 14 gradi e minime di 9 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 27 gennaio 2026

Per la giornata di martedì 27 gennaio la pressione sarà stabile su tutta la Regione e la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Nello specifico, si prevedono nubi sparse su tutti i capoluoghi siciliani. Durante questa giornata, la città più calda sarà quella di Siracusa, con massime di 17 gradi, durante le ore centrali della giornata, e minime di 9 gradi, durante le ore serali e notturne. A seguire la città di Palermo con 16 gradi di massima e 11 gradi di minima. La stessa temperatura massima verrà registrata anche nella città etnea di Catania, si prevedono infatti 16 gradi di massima e 9 gradi di minima. La temperatura minima più bassa si registrerà invece ad Enna, dove durante le ore serali e soprattutto notturne, si scenderà fino a 3 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 28 gennaio 2026

Durante la giornata di mercoledì 28 gennaio, ritorneranno sulla nostra isola, qualche pioggia schiarita su gran parte dei capoluoghi siciliani. Le uniche città dove non vi sarà alcun tipo di rovescio saranno: Siracusa, Ragusa e la nostra città di Catania. Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, le temperature massime saranno in aumento. La città più calda sarà a Siracusa con 18 gradi di massima. A seguire con 17 gradi di massima le città di: Palermo, Messina e Catania.