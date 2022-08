Meteo Sicilia, dopo la pioggia torna il caldo: le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Sicilia: dopo i fenomeni temporaleschi degli ultimi giorni, ritorna il caldo sull'Isola con un tempo soleggiato e afoso che attraverserà tutta la regione.

Meteo Sicilia: la settimana si apre con il ritorno del caldo, le giornate saranno soleggiate e le temperature in aumento. Dopo il temporale di domenica 28 agosto, ci aspettano giornate calde e poco nuvolose, caratterizzate da una percentuale costante di precipitazioni al 10%.

Per la giornata di oggi, lunedì 29 agosto 2022, secondo ilMeteo.it, avremo una giornata di sole e caldo nelle città di Agrigento, Caltanissetta, Messina e Palermo e serena a Enna con una minima generale di 15° e una massima di 34°. Un po’ di nuvole sono previste nelle città di Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Le nuvole si diraderanno martedì 30 agosto per lasciare spazio a giornate di sole e caldo nella maggior parte delle città (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa), risparmiando solo Enna e Trapani che godranno di un tempo sereno.

Il sole e il caldo arriveranno anche a Trapani mercoledì 31 agosto, lasciando solo Enna con un tempo sereno e mantenendo il sole e il caldo nelle altre province. Avremo una massima di 36° a Siracusa e una minima di 13° a Enna.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Dopo una forte pioggia momentanea che ha sconvolto le temperature di domenica 28 agosto, nella provincia etnea si prospetta un inizio settimana stabile e dalle temperature costanti che caratterizzeranno un tempo caldo e soleggiato. Per oggi, lunedì 29 agosto, il cielo è un po’ nuvoloso con una minima di 24° e una massima di 33°, per poi lasciare spazio a un tempo di sole e caldo per i giorni seguenti con temperature tra i 23° e i 35° per martedì e mercoledì. Un ritorno a un clima caldo che, però, si prospetta più sopportabile delle temperature roventi che abbiamo dovuto sopportare durante questa afosa estate.

Delle temperature perfette per passare le ultime giornate di agosto al mare sotto l’ombrellone o immersi nella gelida acqua catanese.