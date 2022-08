Sicilia, cercasi attore per film indipendente: casting a Catania e Palermo

In Sicilia ritornano nuovi casting per una pellicola indipendente: la selezione.

In Sicilia sono in programma nuovi casting volti alla selezione di un attore co-protagonista per la realizzazione di una pellicola indipendente autoprodotta di cui è prevista la retribuzione.

Il progetto audiovisivo

Le imminenti riprese del progetto audiovisivo saranno girate in due località isolane, entroterra ennese e provincia di Messina, nella terza settimana di novembre 2022 che va dal 15 al 21.

I giorni lavorativi previsti da concordare sono tre e infrasettimanali.

La figura ricercata

In particolare, la figura ideale che si ricerca è quella di un uomo di età scenica compresa tra i 40 e i 60 anni, residente nell’isola, anche senza esperienza, nel ruolo di personaggio co-protagonista, che dovrà possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

patente di guida;

ottima padronanza del dialetto siculo.

Come candidarsi

Gli aspiranti attori che volessero partecipare al casting, per candidarsi, dovranno inviare una e-mail all’indirizzo eunaquestionedi@dbelotti, allegando una foto recente e specificando nell’oggetto: cognome e nome, seguito da “casting” e dalla città in cui prenderanno parte al provino, Palermo o Catania.

Il corpo della e-mail dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

nome e cognome;

età;

residenza;

recapito telefonico;

una piccola presentazione personale.

Le audizioni

Le audizioni si terranno in presenza a Palermo e a Catania nei seguenti giorni:

17 settembre 202 2 a Palermo;

2 a 18 settembre 2022 a Catania.

Per quanto concerne luogo e orario delle audizioni, i dettagli saranno precisati tramite e-mail dopo l’iscrizione al casting.