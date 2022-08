Meteo Sicilia: pausa dal maltempo in arrivo, le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia: gli ultimi giorni, a differenza dei torridi mesi estivi appena trascorsi, sono stati caratterizzati da un maltempo diffuso e distruttivo. Cosa aspettarsi per il weekend? Ecco tutte le previsioni.

Meteo Sicilia: a differenza delle altissime temperature che hanno caratterizzato le giornate siciliane, durante gli ultimi giorni l’Isola è stata sferzata dal maltempo, venendo spesso interessata da violenti nubifragi e trombe d’aria che hanno causato, come nel caso dell’isola di Stromboli, molteplici danni. Cosa c’è, dunque, da aspettarsi per il weekend? Il maltempo è destinato a durare? Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: le previsioni per il weekend

Cosa attendere, dunque, nei prossimi giorni? Secondo quanto previsto dai meteorologi de ilMeteo.it, il maltempo avrebbe, almeno per il fine settimana, le ore contate: solamente per oggi, venerdì 26 agosto, è prevista una forte instabilità. Ecco, dunque, che a Siracusa, Enna, Catania, Caltanissetta, Agrigento si attenderanno piogge e schiarite, nel Ragusano e nel Trapanese la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse, mentre il sole, non troppo caldo, splenderà solo su Messina e Palermo.

Ma da domani, sabato 27 agosto, le cose cambieranno: sebbene solo a Siracusa si toccherà la massima di 35°, nel resto delle province splenderà il sole, anche se le temperature andranno man mano a scendere, avvicinando l’Isola verso il clima tipicamente settembrino. Le temperature rimarranno più o meno stabili, con un leggero aumento nel Siracusano e nel Catanese, nella giornata di domenica, 28 agosto: tuttavia, nell’Agrigentino e nel Trapanese si potrebbero accumulare delle nubi, “coprendo” il sole domenicale.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

La provincia etnea, tra le protagoniste di questa torrida estate del 2022, sta vivendo un momento di pausa dal caldo estremo: proprio nella giornata di oggi, specialmente dal primo pomeriggio in poi, si attendono piogge e schiarite. Il maltempo, tuttavia, dovrebbe dare una sosta a partire dalla serata di oggi; si attendono per i due giorni seguenti, sabato 27 e domenica 28 agosto, belle giornate, caratterizzate da un sole caldo e intenso, con temperature che raggiungeranno i 32° nella giornata di sabato e i 34° in quella di domenica. Un tempo ottimale, dunque, per dimenticare il maltempo della settimana e godersi una serena giornata al mare.