Meteo Sicilia, nel weekend tornerà il sole: le previsioni

Meteo Sicilia, tornano le giornate soleggiate nel territorio siciliano dopo giornate caratterizzate dal maltempo: la situazione per provincia.

Dopo giornate gradevoli e miti, tornerà al nord un po’ di caldo afoso. Al Sud invece, il maltempo si allontanerà gradualmente a causa dello spostamento del ciclone balcanico verso la Grecia. Tuttavia, il ritorno del caldo sarà precursore di temporali intensi durante il weekend, soprattutto al nord.

Sembra essere quindi un fine Agosto incerto e ballerino, durante il quale Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito IlMeteo.it, non mancherà il rischio di qualche fenomeno intenso tra venerdì e sabato e un arrivo di correnti da Francia e Svizzera. Anche il rischio grandine è localizzato ma comunque elevato. Tuttavia, non mancheranno le giornate soleggiate e piacevoli che caratterizzano proprio il meteo in Sicilia di questo fine settimana, perfette per spostarsi nelle località marittime al fine di godere delle ultime lunghe giornate al mare. Infatti, durante il weekend le schiarite domineranno le coste, portando un’aria più leggera, un po’ secca e frizzantina.

Meteo Sicilia: la situazione per provincia

Come precedentemente scritto, a caratterizzare il meteo Sicilia di questo weekend saranno proprio le giornate soleggiate e il caldo. Vediamo quindi il meteo Sicilia, analizzando la situazione per provincia.