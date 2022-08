Meteo Sicilia, attesi ancora temporali: diramata nuova allerta “gialla”

Meteo Sicilia: nuovo avviso della Protezione Civile, pronto a fornire previsioni sulle prossime ore. Il maltempo dovrebbe persistere: è nuova allerta "gialla".

Meteo Sicilia: questi ultimi giorni di agosto sono caratterizzati da previsioni tutt’altro che estive. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha reso pubblico un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e, ancora una volta, per l’Isola viene diramata un’allerta “gialla” per rovesci e temporali.

Meteo Sicilia: l’avviso della Protezione Civile nel dettaglio

L’avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico è valido fino alle ore 24:00 di domani, mercoledì 24 agosto 2022. E proprio per la giornata di domani è stata diramata l’ennesima allerta “gialla” per rovesci e temporali: quest’ultima vale per l’intero territorio regionale.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile fornisce ulteriori dettagli sulla situazione di domani.

Si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Sicilia settentrionale ed orientale“.

Nelle Isole Eolie, invece, si attendono “rovesci e temporali fra la notte e la mattinata, tendenti ad assumere carattere più locale e occasionale nella seconda parte della giornata”.

Nessun fenomeno significativo viene indicato in merito a mari e venti. Anche le temperature non dovrebbero variare in maniera significativa.

Di seguito un’immagine estrapolata dall’ultimo avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.