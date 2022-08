Catania, beccato dai Carabinieri mentre rubava in un garage: denunciato 37enne

A Catania un 37enne è stato fermato dai Carabinieri mentre rubava in un garage in seguito ad una segnalazione anonima al 112 riguardo un furto in atto in un box auto.

Denunciato ai Carabinieri un 37enne catanese che è stato accusato di furto aggravato. Infatti, tra la notte di sabato e domenica è giunta una chiamata anonima al 112 che segnalava un furto ancora in atto in un garage in via Martiri di Cefalonia, così la pattuglia è riuscita a bloccare il ladro che si stava già allontanando dal condominio.

Dopo un attento sopralluogo i militari hanno visto che una saracinesca era aperta e che al suo interno c’era una telecamera di sicurezza. A quel punto, i Carabinieri hanno contattato il proprietario dell’immobile ed hanno ottenuto acceso al video, le cui immagini analizzate hanno di fatto consentito l’arresto del 37enne da parte dei militari.

Quest’ultimo dopo avere manomesso il motore elettrico della saracinesca era entrato nel garage per eseguire il furto, ma poi si era allontanato dopo aver percepito l’arrivo dei carabinieri.