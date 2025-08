Si continua a sparare in città! Nella giornata di ieri, intorno alle 22.30, nelle vicinanze di via Medaglie d’oro, precisamente in via Acquedotto Greco, si sarebbero verificate nuove sparatorie.

Le prime indagini

Avvertite immediatamente le forze dell’ordine, che durante i primi sopraluoghi, hanno rinvenuto diversi bossoli a terra. I residential del posto hanno raccontano ai Carabinieri di aver sentito alcuni spari, secondo quanto dichiarato sarebbero stati circa sette, e poi urla e diverse frasi intimidatorie. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.

Si tratta del quarto episodio di sparatorie in pochi giorni a Catania. Il primo di agosto, infatti, oltre 30 colpi di mitraglietta sono stati esplosi contro la saracinesca di una gastronomia in viale Ammiraglio Caracciolo. A sparare, due persone a bordo di uno scooter e con il volto coperto da casco integrale. Il giorno precedente, si sarebbe verificata una situazione analoga: diversi sparai contro una gioielleria di viale Mario Rapisardi.

E ancora un nuova sparatoria, durante le prime mattinate del 2 agosto quando dei colpi di pistola sono stati esplosi contro la casa di un pregiudicato nel quartiere storico di San Cristoforo. È stata proprio la vittima a chiamare il 112. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie delle volanti e la squadra mobile della questura, che hanno rinvenuto nove bossoli.

Anche in questo caso le indagini sono ancora in corso, i carabinieri stanno indagando sui diversi casi, cercando di capire se possano essere legati tra loro.