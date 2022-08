Assunzioni Sicilia: 1790 posti con licenza media, diploma e laurea

Assunzioni Sicilia, un nuovo bando per diversi titoli di studio è stato pubblicato: ad esso potranno accedere persone con la licenza media, il diploma e la laurea. Tutte le informazioni a riguardo.

Assunzioni Sicilia: tramite il nuovo concorso da parte dell’Azienda Speciale Messina Social City 2022, che punta a coprire ben 1.790 posti di lavoro, si prevede l’assunzione a tempo determinato per tutti i titoli di studio: licenza media, diploma e laurea. Di seguito, tutte le informazioni principali da ricordare riguardo il bando in questione.

Assunzioni Sicilia: concorso Messina Social City

Il concorso prevede, attraverso delle graduatorie, delle nuove assunzioni a tempo determinato di varie figure professionali per nuove progettualità. Si ricorda che Messina Social City è un ente strumentale del Comune di Messina che gestisce e si occupa dei servizi sociali a disposizione dei cittadini. Di seguito i profili richiesti per categorie e titoli di studio.

AREA / CATEGORIA B

n. 120 risorse – livello B1 – di cui:

– n. 10 manutentori;

– n. 100 ausiliari e/o operatori addetti all’assistenza ed all’accoglienza di base non formati;

– n. 10 aiuto cuoca/o.

Titolo di studio: scuola media inferiore.

AREA / CATEGORIA C

n. 430 risorse – livello C1 – di cui:

– n. 50 conducenti di mezzi e automezzi con patente CQC;

– n. 50 conducenti di mezzi e automezzi con patente C.A.P. B /K;

– n. 10 operai specializzati;

– n. 300 operatori socio assistenziali, assistenti domiciliari, adest ed equipollenti;

– n. 20 cuoco/a;

Titolo di studio: scuola media inferiore.

AREA / CATEGORIA D

n. 80 risorse – livello D1 – di cui:

– n. 30 educatori;

– n. 40 animatori;

– n. 10 mediatori interculturali (conoscenza 2 lingue oltre l’italiano).

Titolo di studio: scuola media superiore e titolo specifico.

n. 800 risorse – livello D2 – di cui:

– n. 10 impiegati amministrativi;

– n. 100 assistenti sociali;

– n. 300 assistenti all’autonomia e alla comunicazione;

– n. 50 infermieri;

– n. 10 fisioterapisti;

– n. 10 terapisti occupazionali;

– n. 10 psicomotricista;

– n. 10 logopedisti;

– n. 300 educatori.

Titolo di studio: laurea triennale e/o laurea magistrale e/o diploma di scuola media superiore e titolo specifico.

AREA / CATEGORIA E

n. 210 risorse – livello E2 – di cui:

– n. 100 psicologa/o;

– n. 10 sociologa/o;

– n. 100 pedagogista.

Titolo di studio: laurea magistrale.

Selezione e domanda di ammissione

La selezione per queste assunzioni Sicilia avverrà attraverso la valutazione dei titoli mentre per quanto riguarda la domanda di ammissione, essa deve essere presentata tra il 25 agosto ed il 7 settembre per via telematica mediante lo Spid allegando la seguente documentazione:

copia del documento di identità in corso di validità;

copia del codice fiscale;

autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 indicando i titoli posseduti di studio e di servizio e gli attestati di formazione conseguiti, nonché la votazione conseguita per i titoli di istruzione superiore sottoscritta con firma autografa;

autocertificazione dello stato di famiglia e dei carichi familiari fiscalmente rilevanti sottoscritto con firma autografa;

autocertificazione titoli di precedenza sottoscritto con firma autografa.

Assunzioni Sicilia: requisiti

Per poter accedere al bando, i candidati devono avere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, comunitaria o extra comunitaria;

età non inferiore ad anni 18;

idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono dalla nomina agli impieghi presso una pubblica amministrazione;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadini comunitari o extracomunitari.

Requisiti specifici per categoria

Nel bando si evidenzia che per i settori in relazione ai profili C, D ed E sono necessari dei requisiti specifici tra cui:

titolo di studio o attestazione professionale specifica e/o iscrizione all’albo e ordini professionali come prevista dalla vigente normativa in materia ed afferente alla categoria e qualifica per la quale si partecipa;

attestato di servizio espletato nella qualifica per cui si partecipa, se necessario per legge o regolamento;

attestati di servizio espletati in altra qualifica;

attestati di formazione professionale;

autorizzazioni Conducenti.

Inoltre, per partecipare alla selezione sarà necessario pagare il contributo di segreteria, pari a 10 euro. Per tutte le informazioni più approfondite in merito al concorso, si suggerisce di prendere visione del bando integrale.