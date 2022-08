Meteo Sicilia, rischio ondate di calore e incendi: allerta “rossa” per 2 province

Meteo Sicilia: ancora un avviso, relativo alla giornata di domani, che fornisce indicazioni sul rischio di incendi nell'Isola, e non solo. Tutti i dettagli.

Meteo Sicilia: appena reso pubblico un nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile in merito a rischio incendi e ondate di calore. Cosa emerge? Le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: rischio incendi e ondate di calore

Il caldo in Sicilia non si placa, anzi sembra destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Più concreto, di conseguenza, anche il rischio incendi: secondo quanto riportato dal nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile, per la giornata di domani (venerdì 19 agosto) è previsto il massimo livello di allerta (pericolosità alta) per le province di Agrigento e Caltanissetta. Per il resto del territorio regionale scatta, invece, lo stato di preallerta, contrassegnato dal colore arancione (pericolosità media).

E in merito alle ondate di calore? Le città di Messina, Palermo e Catania saranno, domani, accomunate da un livello 1 di rischio. Sara utile ricordare che con “livello 1” si fa riferimento a “temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione”. Si tratta di “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio”.

Una menzione a sé va riservata alle previsioni meteo Catania. Per il capoluogo etneo, per la giornata di domani, è prevista una temperatura massima percepita di 38 gradi.

Di seguito un’immagine tratta dal nuovo avviso del Dipartimento regionale della Protezione Civile.

Avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico

Diffuso, al tempo stesso, dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile anche un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24:00 di domani, venerdì 19 agosto. Sebbene non sia stata diramata alcuna allerta “gialla” per rovesci e temporali, si prevedono per la giornata di domani precipitazioni “isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui rilievi nord-orientali, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

E in merito ai mari? Molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest, lo Stretto di Sicilia e, dalla serata, lo Ionio.