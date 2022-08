Stasera in TV: in onda “Fratelli Caputo” e “Piccolo grande amore”

In vista delle forti ondate di caldo, la redazione di LiveUnict consiglia ai suoi lettori alcuni film proposti dal piccolo schermo, da guardare stasera al fresco e in comodità.

Marrowbone – Sinistri segreti [Rai 4, ore: 21:21]: la vicenda è ambientata a Maine, nell’America degli anni ’60, dove quattro fratelli e una madre gravemente malata fuggono dall’Inghilterra e vanno a vivere in una fattoria sperduta, la “tenuta Marrowbone”. Alla morte della madre, i fratelli decidono di tenere segreto il decesso e di seppellirla in giardino. Ma dopo poco tempo, iniziano a verificarsi avvenimenti sinistri: una inquietante presenza infesta le stanze e la vita dei giovani fratelli.

Fratelli Caputo [Canale 5, ore: 21:22]: la storia dei fratelli Caputo si svolge a Roccatella, un fittizio sobborgo siciliano. Nino Caputo è un artista che gestisce un’agenzia di saltimbanchi e si propone di sfidare alle prossime elezioni comunali un terribile avversario, Alberto Caputo, lo sconosciuto fratellastro milanese. La madre di Nino, infattim non ha mai perdonato all’ex marito defunto il tradimento e ha impedito che i fratelli si riconoscessero. Alberto così, da Milano chiama il fratello e la sua famiglia: le due famiglie dovranno condividere lo stesso casale e non mancheranno certo le incomprensioni.

Next [Italia 1, ore: 21:20]: il protagonista Cris Johnson ha il dono di prevedere il futuro prossimo ed è per questo motivo perseguitato dal governo che vuole indagare sulla sua capacità. Cris, per non essere catturato, assume una nuova identità, quella di Frank Cadillac, trasferendosi a Las Vegas dove lavorerà come mago e farà tesoro del suo potere per sventare un piano terroristico.

Piccolo grande amore [La5 ore: 21:10]: Sofia, la figlia del principe di un piccolo stato, per poter sfuggire al matrimonio combinato dal padre caduto in rovina economica, fugge in Sardegna e inizia a lavorare come cameriera. Qui, incontra Marco, maestro di windsurf e se ne innamora.