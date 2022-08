Meteo Sicilia, previsti ancora temporali: è nuova allerta “gialla”

Meteo Sicilia: diramata una nuova allerta "gialla" per temporali. Le previsioni estrapolate dai nuovi avvisi del Dipartimento regionale della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha appena reso pubblico anche un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Come per la giornata di oggi (martedì 9 agosto), anche per domani è stata diramata un’allerta “gialla” per temporali. Questa riguarda l’intero territorio regionale.

Si esplicita che l’avviso è valido fino alle ore 24:00 del 10 agosto 2022.

Meteo Sicilia: allerta “gialla” per temporali

Secondo il nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, per la giornata di domani (mercoledì 10 agosto), sono previste precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Al contrario non sono attesi fenomeni significativi legati ai venti o ai mari. Anche le temperature non dovrebbero subire notevoli variazioni.

Di seguito un’immagine estrapolata dal nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: rischio incendi e ondate di calore

Si prevedono temporali, sì, ma (come già anticipato) stentano a scendere le temperature. È stato anche pubblicato un avviso per rischio ondate di calore e incendi. Per domani, mercoledì 10 agosto, è ancora previsto per tutta l’Isola uno stato di “preallerta” per rischio incendi.

Per quanto concerne le ondate di calore, invece, tanto per Palermo quando per Catania e Messina viene indicato un “livello 1” di rischio.

Più nel dettaglio, in merito alle previsioni meteo Catania, domani è attesa in città una temperatura massima percepita di 37°.