Incidente a Catania, auto si ribalta: rallentamenti e traffico in tilt

Un nuovo incidente si è verificato sulle strade catanesi: questa volta un'auto si è ribaltata mandando il traffico cittadino in tilt. Sul luogo sono in corso i dovuti accertamenti.

Un nuovo incidente sarebbe avvenuto sulle strade della città di Catania. Questa volta, secondo quanto riportato dalla testata “95047”, ci sarebbe un solo mezzo coinvolto.

Si tratterebbe di un’automobile, la quale si sarebbe ribaltata in via Cristoforo Colombo, vale a dire la zona che si trova tra il Faro della città etnea e Piazza Alcalà. Sono ancora in corso i dovuti accertamenti sulle cause dell’incidente che si sarebbe verificato intorno al primo pomeriggio della giornata odierna.

In ogni caso, il conducente non ha riportato ferite gravi anche se lunghe code si sono formate nell’area e il traffico è andato in tilt. Presenti sul luogo, oltre il personale sanitario del 118 anche la Polizia Municipale che si sta occupando della gestione del traffico e dei rilievi per l’incidente.

In aggiornamento…