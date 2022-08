Meteo Sicilia, è allerta rossa in alcune province: picchi di 38º

Meteo Sicilia: saranno giorni di fuoco per questa settimana in territorio siculo. Ecco tutte le specifiche a riguardo.

La situazione meteo per la nostra Sicilia non è promettente e il caldo sembra non dar tregua all’Isola. Per questo motivo, nel corso delle scorse ore, la Protezione Civile, ha pubblicato un avviso con rischio incendi e ondate di calore in molte province siciliane.

Le temperature nella giornata di oggi e per i prossimi giorni arriveranno ad avere “pericolosità media” , quindi allerta arancione, per ondate di calore che raggiungeranno quota 38 gradi. Per quanto riguarda il rischio di incendi resta allerta massima, colore rosso per Palermo.

Secondo quanto pubblicato nell’avviso esposto sul sito ufficiale della protezione civile: “Si invitano gli Enti in indirizzo ad attuare quanto previsto nei propri documenti e Piani di emergenza. In particolare si raccomanda ai Sindaci di attivare le procedure previste dal piano comunale di emergenza per il Rischio incendi d’interfaccia per i livelli dichiarati. Si raccomanda di dare la massima e tempestiva diffusione del presente avviso e di formare la SORIS, ai numeri telefonici indicati in testa, circa l’evoluzione della situazione“.

Temperature Catania: le previsioni per la nostra città metropolitana

Per la città metropolitana di Catania, il meteo Sicilia non sembra essere meno preoccupante che in altre città del Sud Italia. Infatti, alla provincia etnea è stato attribuito un bollino arancione per ondate di calore e ciò significa che le temperature saranno estremamente alte con picchi di 36 gradi e che bisognerà dunque prestare attenzione, soprattutto per salvaguardare la propria salute.