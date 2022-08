Sconti studenti universitari: le offerte di agosto 2022

Sconti studenti universitari: sono diverse le offerte attive previste per il mese di agosto 2022. Ecco quali sono le principali disponibili al momento.

Sconti studenti universitari: in molti sanno che l’arrivo di un nuovo mese prevede anche novità nel settore degli acquisti. Infatti, anche per il mese di agosto 2022 sono previste delle offerte per gli studenti universitari, molto diversificate tra loro. Anche perché, si sa che la categoria degli studenti universitari include persone con interessi e inclinazioni che possono essere davvero molto differenti tra di loro. Per questo motivo, le offerte principali promosse per il mese di agosto riguardano vari settori: ecco nello specifico di quali si tratta.

Sconti studenti universitari: Philips

Secondo quanto riportato on-line, Philips sta offrendo uno sconto per tutti gli studenti universitari che ne faranno richiesta entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Lo sconto per studenti universitari, è uno sconto del 50% su una selezione di prodotti sull’Outlet Philips. Tramite questa scontistica infatti gli studenti potranno acquistare diversi oggetti per ogni esigenza.

Uber Eats

Tra gli sconti attivi per il mese di Agosto abbiamo anche Uber Eats che propone un 40% a tutti gli studenti universitari. Come fare? Basta inserire il codice nell’area riservata (promozioni) del tuo account Uber Eats, quindi scegli il tuo piatto preferito all’interno della grande selezione di ristoranti aderenti all’iniziativa e solo dopo quando stai concludendo l’ordine seleziona il tuo codice! Per gli studenti di Napoli e Torino inoltre le scontistiche sono ancora più vantaggiose. Per poterne usufruire si deve fare richiesta entro e non oltre il 30 settembre 2022.

HP

Infine per gli studenti universitari per il mese di agosto non mancano di certo gli sconti nel settore digitale. Per prepararsi al meglio per il nuovo anno accademico tutti gli studenti universitari avranno la possibilità di usufruire di uno sconto del 10% su HP store Italia. Per ogni studente è importantissimo al giorno d’oggi avere dei dispositivi tecnologici che accompagnino il loro studio durante le varie sessioni d’esame e lezioni da seguire.