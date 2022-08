Sicilia, turista 20enne scivola su sentiero: è in gravi condizioni

Una turista si trova in ospedale in Sicilia in gravi condizioni in seguito ad una caduta su un sentiero: per prelevarla è stato necessario l'intervento del soccorso alpino.

È successo oggi pomeriggio a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, dove una turista ungherese è scivolata su un sentiero cadendo per diversi metri. Nello specifico, si tratta del territorio di Fossa dello Stinco, dove si trova un ripido sentiero che porta verso il mare.

La giovane avrebbe rotolato per circa 5 metri, battendo più volte la schiena sugli scogli sottostanti e per prelevarla è stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico siciliano, oltre all’82° Csar dell’Aeronautica Militare intervenuto con un elicottero decollato da Birgi. Infatti, gli amici che erano con lei hanno chiamato i soccorsi quando hanno visto che la ragazza non poteva più muoversi.

Dopo essere stata issata sulla barella e poi a bordo del velivolo, si è disposto il trasferimento della giovane all’ospedale Civico di Palermo, data la gravità della situazione.