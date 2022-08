Meteo Sicilia, breve tregua dal caldo: temperature in calo e possibili piogge

Meteo Sicilia, in arrivo pausa dal gran caldo: se nel resto d'Italia è già cominciata la sesta grande ondata di calore, gli abitanti dell'Isola potranno prendere un po' di respiro.

Meteo Sicilia: è infine arrivato anche il mese di agosto, l’ottavo mese di un anno caratterizzato da una delle estati più roventi dell’ultimo periodo, avendo raggiunto la sesta ondata di calore in poche settimane. Mentre l’afa e il gran caldo caratterizzano la quotidianità, però, sembrano arrivare notizie rassicuranti: secondo i meteorologi di IlMeteo.it, infatti, l’anticiclone che sta impazzando sul Nord Italia starebbe per dare al Sud un breve periodo di tregua, caratterizzato da temperature un po’ più fresche e, possibilmente, da dei temporali sparsi.

Meteo Sicilia: le temperature nei prossimi giorni

Dunque, nei prossimi giorni, gli abitanti del Mezzogiorno potrebbero ritrovarsi a prendere un respiro di sollievo dal grande e insopportabile caldo, con temperature leggermente in calo e venti in arrivo. Già nella giornata di oggi le temperature massime non supereranno i 35°, con il rischio di pioggia nel Catanese.

Nella giornata di domani, 2 agosto, la massima si toccherà ad Agrigento, con 36°; lo stesso accadrà il mercoledì, 3 agosto, mentre il giovedì, 4 agosto, si attenderanno piogge sull’Ennese, sul Ragusano e nuovamente sul Catanese. Tuttavia, la breve tregua dal caldo sembra arrestarsi dal weekend in poi, momento nel quale le temperature torneranno a salire: da venerdì in poi si toccheranno, in luoghi come nel Siracusano, punte di ben 37°.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

La città di Catania, senza dubbio, sarà tra le protagoniste di questo cambio improvviso della rotta dell’anticiclone: già nella giornata di oggi, 1 agosto, si può notare un annuvolamento sparso, con un minimo rischio di pioggia. Il sole e il caldo torneranno a farsi sentire nelle giornate di martedì e mercoledì, con punte di 35°; da giovedì 4 agosto in poi, tuttavia, sebbene si aspettino temperature elevate (tra i 35° e i 36°), i cieli, secondo le previsioni, dovrebbero essere caratterizzati da un denso annuvolamento, con leggere piogge previste tra le giornate di sabato e domenica.