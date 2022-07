Covid Sicilia, contagi in calo ma Catania e Palermo restano le province più colpite

Covid Sicilia, diminuiscono i numeri relativi ai nuovi positivi nell'Isola ma le province più colpite restano quelle di Catania e Palermo: i dati aggiornati ad oggi.

Covid Sicilia: diminuisce il numero dei contagiati nell’Isola e il picco dell’estate sembrerebbe davvero essere passato. Tuttavia, i numeri sono ancora abbastanza alti: infatti, oggi si registrano attualmente 171.444 positivi nell’Isola, 341 in meno rispetto ai dati della giornata precedente. I guariti sono in totale 1.367.498, con un incremento giornaliero di 4.224 dimessi/guariti.

Tuttavia, anche oggi si sono registrati dei decessi a causa del Covid in Sicilia: si tratta di 17 persone, 9 in meno rispetto a ieri. Il numero totale dei casi dall’inizio della pandemia in Sicilia si ferma a 1.550.577, mentre in Italia si è arrivati a quota 20.952.476 casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria e i decessi giornalieri registrati nel Paese sono 244.

Per quanto riguarda i dati delle singole province siciliane, Catania e Palermo rimangono in testa alla classifica per incremento di casi positivi giornalieri. Infatti, a Catania si sono registrati 836 casi in più rispetto a ieri, e a Palermo l’incremento è stato di 801. Di seguito i numeri riguardo le altre province siciliane: +669 a Messina, +378 ad Agrigento, +355 a Trapani, +343 a Siracusa, +233 a Ragusa, +181 a Caltanissetta, e +104 a Enna.