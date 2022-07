Offerte voli Ryanair: biglietti da Catania, Comiso e Palermo

Offerte voli Ryanair: le ferie si avvicinano e questa è l'occasione giusta per approfittare dei biglietti low cost aventi per destinazione sia città italiane che europee.

Offerte voli Ryanair: la compagnia irlandese low cost ha lanciato nuove offerte promozionali per i voli di sola andata con partenza dall’aeroporto di Catania-Fontanarosa.

Agosto è dietro la porta e in molti vorranno approfittare di queste offerte per concedersi una meritata pausa dal lavoro per chi andrà in ferie o dallo studio per chi ha appena finito gli esami. Le offerte riguardano sia destinazioni italiane sia europee.

Offerte voli Ryanair: Catania

Per l’Italia l’offerta più bassa riguarda la città di Bari che si potrà raggiungere con un biglietto di sola andata da Catania a soli 12,99 €. A seguire abbiamo Cagliari e Perugia che potranno essere raggiunti con partenza da Catania a soli 14,99 €.

Altre offerte vantaggiose per due destinazioni italiane sono quella di Catania-Trieste (solo andata) e Catania-Milano Bergamo (solo andata) per un costo di 16,98 €.

Ryanair propone offerte economiche anche per mete europee. La città che potrà essere raggiunta dal capoluogo etneo con un biglietto di sola andata al costo di 14,99 € è Marsiglia (Francia). Seguono Sofia (Bulgaria) e Budapest (Ungheria) con volo di sola andata da Catania a 16,99 € la prima e 19,99 € la seconda.

Costi leggermente più alti riguardano i voli sola andata verso la città olandese di Eindhoven (27,24€) e le città polacche di Katowice (33,90€) e Cracovia (40,99€).

Offerte Ryanair: Comiso

La compagnia irlandese ha predisposto offerte vantaggiose anche per chi volesse partire dall’aeroporto di Comiso “Pio La Tosse” (nella provincia di Ragusa).

Per Pisa bastano solo 12,99 € (sola andata); per Bologna e Milano Bergamo il costo è di 14,99 €, sempre sola andata. Il biglietto di sola andata per Comiso-Milano Malpensa è di 16,98 €.

Infine, l’ultima offerta riguarda la città di Bruxelles (Belgio): il costo per un biglietto di sola andata è di 25,95 €.

Ryanair: offerte voli da Palermo

Anche da Palermo le offerte dei voli Ryanair non mancano. Di seguito le città italiane raggiungibili con i relativi costi per il biglietto di sola andata:

Cuneo 12,99 € ;

; Milano Bergamo 16,98 € ;

; Verona 16,98 €.

Quelle europee: