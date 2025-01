Ryanair ha appena lanciato imperdibili offerte di voli low cost a partire da 14 euro dai tre aeroporti siciliani! Si potrebbe iniziare a programmare le proprie vacanze estive per il 2025. D’altronde con una vasta gamma di destinazioni disponibili, sia a livello nazionale che internazionale, questa promozione consente di pianificare con anticipo viaggi estivi a prezzi davvero competitivi.

Offerte Ryanair, a breve i prezzi aumenteranno

Tuttavia, la compagnia aerea avverte che, a causa dell’alta domanda prevista nei mesi prossimi, i prezzi sono destinati ad aumentare. Per questo motivo, Ryanair suggerisce di prenotare il prima possibile per sfruttare le tariffe attuali, che rappresentano un’opportunità unica per assicurarsi voli a costi contenuti. Prenotare ora consente non solo di garantire il miglior prezzo, ma anche di scegliere tra una più ampia selezione di orari e destinazioni.

Di seguito tutte le offerte a disposizione. Si ricorda che i viaggiatori dovranno prenotare entro 31/01/25 per viaggiare dal 01/04/25 al 31/10/25.

Offerte Ryanair, aeroporto di Catania

Sono numerose le offerte di voli low cost in partenza dall’aeroporto di Catania, con tariffe incredibili a partire da soli 14 euro. Tra le destinazioni più convenienti, figurano città come Napoli, Tirana, Torino, Verona e molte altre, ideali per chi desidera esplorare nuove mete senza spendere una fortuna.

Inoltre, ci sono voli a partire da 20 euro per alcune delle capitali europee più amate, come Parigi, Vienna, Sofia e Bruxelles, rendendo ancora più accessibile la possibilità di organizzare una fuga all’estero a prezzi contenuti.

Di seguito alcune delle offerte presenti sul sito ufficiale:

Offerte Ryanair, aeroporto di Palermo

L’aeroporto di Palermo propone un’ampia selezione di voli low cost con tariffe incredibili, a partire da 14 euro. Tra le destinazioni nazionali più vantaggiose troviamo Bari, Genova, Alghero e Verona, ideali per chi desidera scoprire nuove città italiane a prezzi contenuti.

Ma le offerte non si fermano qui: a partire da 20 euro, sono disponibili voli anche verso alcune delle mete internazionali più ambite, solitamente molto più costose. Parliamo di città come Edimburgo, Francoforte, Parigi e Barcellona e molte altre.

Di seguito alcune delle offerte presenti sul sito ufficiale:

Offerte Ryanair, aeroporto di Trapani

meno numerose ma comunque molto convenienti i voli in partenza dall’aeroporto di Trapani-Marsala. Non mancheranno offerte a partire da 14 euro.

Di seguito alcune delle offerte presenti sul sito ufficiale: