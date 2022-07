Meteo Sicilia, ancora caldo da “bollino rosso” ma calo di temperature in arrivo

Meteo Sicilia: ancora caldo da bollino "rosso", oggi, a Catania e Palermo. Secondo le previsioni degli esperti, ad ogni modo, una "tregua" è già in arrivo.

Meteo Sicilia: nel corso della giornata di ieri, 26 luglio, è stato diramato il nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.

Per la giornata di oggi, mercoledì 27 luglio, sono previste nuove ondate di calore e un alto rischio incendi per alcune parti dell’Isola.

Bollettino della Protezione Civile

In merito al rischio incendi, per le province di Agrigento e Caltanissetta è prevista per oggi un livello di pericolosità alto e, dunque, il livello di allerta contrassegnato dalla dicitura “attenzione”.

In tutte le altre province il livello è di “preallerta“. Il livello di pericolosità, ad ogni modo, è medio nelle seguenti province:

Catania;

Enna;

Palermo;

Siracusa;

Trapani.

Basso, invece, nelle province di:

Messina;

Ragusa.

Previste anche ondate di calore. Per Messina si indica un livello 1 di rischio, con una temperatura massima percepita di 37 °C.

Ancora livello 3 di rischio (il più alto) invece per Palermo e Catania.

Per il capoluogo regionale, oggi e domani, è prevista una temperatura massima percepita di 36 °C. In merito alle previsioni meteo Catania, invece, sia per la giornata odierna che per quella di domani, la temperatura dovrebbe sfiorare i 38 °C.

È bene ricordare a cosa si faccia riferimento con “livello 1” e “livello 3”: nel primo caso le temperature alte non comportano un rischio per la salute della popolazione. Situazione diversa per il livello 3 (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi), per cui diventa necessario adottare delle misure di prevenzione per le fasce di popolazione che sono più soggette a tale rischio.

Di seguito il nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.

Meteo Sicilia: attesa una tregua

Giungono dagli esperti, ad ogni modo, notizie rassicuranti: le temperature alte e il caldo dovrebbero persistere nell’Isola ancora per poco. Per i prossimi giorni, di fatto, è prevista una “tregua”.

“In Sicilia – affermano gli esperti di 3bmeteo – prosegue la nuova ondata di calore, alimentata dall’afflusso di masse d’aria d’estrazione nord-africana con valori termici superiori alle medie climatiche: le massime si attesteranno tra 31 e 34 gradi lungo i litorali e fino a 38-40 gradi nelle aree interne pianeggianti non mitigate dall’afflusso delle brezze. Da segnalare, locale instabilità porterà annuvolamenti diurni in sviluppo sui rilievi. Una attenuazione del gran caldo solo da fine mese“.

Previsto dagli esperti, in particolare, un abbassamento delle temperature, in particolar modo delle massime.