Meteo Catania, Protezione Civile dirama allerta “rossa” per ondate di calore

Meteo Catania: ancora alto il rischio di ondate di calore in città. A ribadirlo il nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.

Meteo Catania: l’ultimo avviso del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, al pari dei precedenti, riferisce di un alto rischio tanto in merito a roghi quanto ad ondate di calore.

Previsto, in particolare, per la giornata di domani (giovedì 28 luglio) un livello medio di rischio incendi, ovvero lo stato di “preallerta”, per tutte le province siciliane.

Previsioni meteo Catania: rischio ondate di calore

E in merito alle ondate di calore? Per Catania, così come per Palermo, continua a vigere il livello 3 di rischio: ad indicarlo l’ormai noto bollino “rosso”, che contraddistinguerà il capoluogo etneo anche domani. Domani a Catania la temperatura massima percepita dovrebbe essere di 38 gradi, mentre a Palermo si prevedono 36 gradi.

Per Messina, al contrario, previsto un livello 1 di rischio ed una temperatura massima percepita di 35 gradi.

Di seguito l’avviso della Protezione Civile regionale.