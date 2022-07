Concorsi Centri per l’Impiego in Sicilia: ipotesi nuovo bando per laureati

Il concorso per i Centri per l'Impiego in Sicilia per laureati potrebbe avere una replica: ecco tutte le novità a riguardo.

Già negli scorsi mesi i concorsi per i Centri per l’Impiego della Regione Siciliana sono finiti al centro di disparate notizie. Si torna a trattare di queste procedure, adesso. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, si potrebbe replicare presto il concorso volto ad assumere laureati.

La prima tornata di selezioni, di fatto, ha contato diversi bocciati e non pochi rinunciatari: rimasti vacanti, dunque, ben 270 posti (su 537) per laureati che ora la Giunta regionale mira a coprire varando un nuovo bando.

Nel corso di una riunione tenutasi il 25 luglio, è stato deliberato un “ultimatum” di dieci giorni agli Assessorati del Lavoro e del Personale: entro la scadenza prefissata, secondo quanto riferito da Il Giornale di Sicilia, la questione dovrà finire sul tavolo del Governo.

Dieci giorni di tempo, dunque, ma la soluzione più probabile sembrerebbe proprio quella del “concorso bis“: sembrerebbe, infatti che il Formez, curatore delle selezioni, non sia in grado di indicare il punteggio dei bocciati, impedendo di fatto lo scorrimento della graduatoria.

Di conseguenza, a breve, potrebbe essere indetto un nuovo concorso, probabilmente rivisto. Di fatto della procedura svoltasi a giugno, che ha contato circa 60mila candidati per 537 posti ma molti meno posti coperti, è stata criticata anche la valutazione dei titoli: in effetti molti giovani qualificati sono rimasti esclusi perché diverse lauree non venivano accettate.