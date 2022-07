Rifiuti a Catania: in corso un piano di pulizia straordinario in città

Piano straordinario di pulizia e sanificazione in corso a Catania. I lavori proseguiranno per tutto il weekend.

Un piano straordinario di spazzamento, rimozione rifiuti ingombranti e successivo lavaggio sanificante delle strade, dall’alba di oggi è in corso di svolgimento a Catania.

Il piano d’intervento è stato messo a punto dall’assessorato comunale all’ecologia retto da Andrea Barresi insieme al Consorzio Gema e prevede una settimana di lavoro supplementare con operatori e mezzi in azione per la ripulitura di tutti i quartieri del lotto Centro. Nelle azioni di ripulitura particolare attenzione verrà posta alle zone dove da un mese è stata avviata la raccolta “porta a porta” differenziata dei rifiuti. Una fase di trapasso, che ha riguardato anche il cambio di gestore, fattori da cui sono scaturite diverse criticità, gran parte delle quali in via superamento per via del progressivo incremento dei livelli delle singole frazioni di raccolta differenziata nel lotto Centro.

L’azione di spazzamento, rimozione ingombranti e lavaggio delle strade, nella prima giornata, ha riguardato oggi la vasta area compresa nel perimetro compreso tra viale Andrea Doria, via Passo Gravina, viale Vittorio Veneto, via Umberto I, via Puccini e Corso Sicilia.

I lavori di pulizia straordinaria proseguiranno anche nei giorni successivi, sabato e domenica compresi. Martedì prossimo, infine, è stato programmato un intervento di pulizia accurata anche su tutte le piazze e i parchi del lotto Centro.