Test medicina 2022: dettagli, scadenze e dove è più facile entrare

Test Medicina 2022: si avvicina il momento della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina. Ecco tutti i dettagli, le scadenze e come capire in quale ateneo è più facile essere ammessi.

Test Medicina 2022: arriva il periodo dell’anno in cui si cerca di studiare il più possibile per i test di accesso a medicina. In realtà potrebbe essere l’ultimo anno in cui si svolgeranno in questa modalità, infatti la Ministra dell’Università ha assicurato che verrà sostituito dai Tolc.

Test medicina 2022: quando e come si svolgeranno

Per sostenere i test è necessario essersi iscritti al portale del MUR Universitaly dal 4 luglio e entro le ore 15:00 del giorno 22 luglio 2022. Ecco le date per i test di accesso a numero programmato nazionale:

6 SETTEMBRE: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria;

8 SETTEMBRE: Veterinaria;

13 SETTEMBRE: IMAT (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria in inglese);

15 SETTEMBRE: Professioni sanitarie;

Gli argomenti del test vengono decisi di anno in anno dal MIUR e vengono pubblicati nel mando. Quest’anno l’esame sarà composto da:

4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;

5 quesiti di ragionamento logico e problemi;

23 quesiti di biologia;

15 quesiti di chimica;

13 quesiti di fisica e matematica.

Per più informazioni sul programma da studiare per prepararsi al meglio, vi consigliamo di consultare il bando ufficiale.

Valutazione e graduatorie

Per quanto riguarda il Test Medicina 2022, il candidato avrà 100 minuti per rispondere alle 60 domande che saranno valutate nel seguente modo:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

A metà settembre, i candidati potranno vedere il punteggio ottenuto pubblicato dal CINECA con il codice etichetta sul sito Universitaly, nell’apposita area nel rispetto della protezione dei dati personali. Entro la fine del mese di settembre, nella stessa pagina, i candidati possono visualizzare il proprio elaborato e il punteggio ottenuto. Infine, entro la conclusione del mese di ottobre verrà pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa.

Test medicina 2022: dove è più facile entrare

Il Test Medicina 2022 è uguale in tutta Italia, con le stesse domande somministrate nello stesso giorno, ma ci sono delle variabili che potrebbero rendere l’accesso più facile in alcuni sedi. Infatti, i posti sono suddivisi in modo diverso in ogni ateneo e ciò, unito agli iscritti alla prova e il punteggio minimo per entrare, può semplificare l’accesso per alcuni atenei.

Ancora non sono noti i punteggi minimi perché verranno pubblicati solo dopo la pubblicazione delle graduatorie nazionali. Tuttavia, lo scorso anno il punteggio più basso era pari a 36,9,registrato all’Università di Messina e di Catanzaro, seguiti dalla TD Calabria con 37,2 e l’università del Molise con 37,3.