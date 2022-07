Sicilia, vasto incendio vicino centro abitato: per il sindaco sarebbe atto doloso

Un incendio vasto e violento si è verificato in un comune siciliano, con fiamme che hanno lambito le case: secondo il sindaco si tratterebbe di un atto doloso.

Nelle scorse ore, nei pressi di Bivona, comune che si trova nell’agrigentino, è avvenuto un incendio piuttosto vasto che ha danneggiato le campagne circostanti. La zona interessata è quella di contrada Prato, appena fuori dal centro abitato e la situazione sta lentamente tornando alla normalità.

Le fiamme si sono diramate in maniera piuttosto rapida lungo le campagne e sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco ed i volontari della Protezione Civile. L’incendio inoltre è divampato in una zona non poco distante da un edificio scolastico.

Secondo il sindaco di Bivona, Mirko Cinà, si tratterebbe di un incendio di natura dolosa. Infatti, il sindaco ritiene che i piromani abbiano acceso il fuoco nel momento in cui non era attivo il servizio antincendio della Forestale.