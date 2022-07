Offerte Ryanair a meno di 10 euro: voli da e per Catania

Offerte Ryanair, per viaggiare a partire dal primo di settembre fino al 31 ottobre, sarà possibile prenotare voli da Catania e da altre città siciliane a prezzi convenienti.

Offerte Ryanair: nonostante lo sciopero di giorno 17 luglio, la nota compagnia low- cost non perde occasione per lanciare delle nuove offerte. Quest’ultime sono valide in gran parte della Sicilia, e sono tantissime le offerte da e per Catania, con prezzi davvero convenienti.

Secondo quanto riportato dal sito Ryanair, per godere di queste offerte sarebbe stato necessario prenotare i voli entro il 6 luglio, per poi viaggiare liberamente da giorno 1 settembre fino al 31 ottobre. Tuttavia, alcuni di questi voli a prezzi convenienti risultano ancora disponibili sul sito, quindi le offerte Ryanair sembrano proseguire.

Offerte Ryanair da Catania

Sono tantissimi i voli in partenza da Catania con un prezzo davvero conveniente, a soli 9,99 euro troviamo tra le mete :

Torino;

Milano Malpensa;

Pisa;

Verona;

Napoli;

Roma Fiumicino;

Venezia M.Polo;

Vienna.

Per quanto concerne i voli a 14,19 euro troviamo Malta, mentre per quanto riguarda i voli a partire da 14,99 euro troviamo:

Perugia;

Marsiglia.

Inoltre, a soli 16,99 euro troviamo voli per Sofia e Trieste, mentre a 19,99 euro si trova un volo da Catania per Rodi.

I voli per Catania

Da Alghero e Bologna a partire da 9,99 euro;

Da Bari a partire da 12,99 euro;

Da Milano Bergamo a partire da 16,98 euro;

Da Cagliari a partire da 14,99 euro.

Offerte Ryanair, non solo Catania: le offerte dall’Isola

Le offerte Ryanair questa volta non toccano soltanto l’aeroporto di Fontanarossa, ma toccano tantissime altre città dell’Isola tra cui Palermo e Comiso.

I voli da Palermo

Dall’aeroporto di Palermo sarà possibile raggiungere grazie alle nuove offerte Ryanair diverse mete, tra cui:

Torino e Venezia M.Polo a partire da 9,99 euro;

Pisa a partire da 12,99 euro;

Rimini a partire da 16,49 euro,

Verona a partire da 16,98 euro.

I voli per Palermo

Sarà possibile raggiungere il capoluogo siciliano da:

Milano Malpensa, Bari, Bologna, Cagliari e Genova a partire da 9,99 euro;

Roma Fiumicino, Cuneo a partire da 12,99 euro;

Milano Bergamo a partire da 16,98 euro;

Brindisi a partire da 18,69 euro.

I voli da Comiso

Dall’aeroporto di Comiso sarà possibile raggiungere diverse mete a prezzi convenienti, tra cui:

Roma Fiumicino e Venezia M.Polo a partire da 9,99 euro;

Pisa a partire da 12,99 euro;

Milano Malpensa a partire da 16,98 euro;

Bruxelles Charleroi a partire da 34,49 euro.

I voli per Comiso

Sarà possibile raggiungere Comiso da: