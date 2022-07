Covid Sicilia, oltre 2.600 nuovi casi nell’isola: il bollettino giornaliero

Sono oltre 2.600 i nuovi casi positivi al Covid 19 in Sicilia secondo l'ultimo bollettino giornaliero con i dati del Ministero della Salute: tutti i dettagli rilasciati.

Covid Sicilia, diminuisce l’incremento dei nuovi casi nell’isola. Secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute nell’ultimo bollettino giornaliero riguardo l’andamento della pandemia in Italia, la Sicilia ha avuto un incremento di “soli” 2.678 casi nelle ultime 24 ore. Tuttavia, va considerato che, come ogni lunedì, i tamponi processati sono molti meno rispetto agli altri giorni, e in questo caso sono stati 17.811 in totale.

Per quanto riguarda gli altri dati, in Sicilia si registrano 19 decessi, che portano il totale delle vittime nella regione dall’inzio della pandemia a 11.347 persone. Invece, i guariti sono 2.181 in più nelle ultime 24 ore mentre i casi positivi totali al momento in Sicilia sono 154.988 persone.

In merito ai risultati per provincia, l’incremento maggiore di casi positivi è stato registrato a Palermo (+915), seguita dalla provincia di Catania con 817 nuovi positivi, Messina (+763), Trapani (+312), Agrigento (+239), Siracusa (+152), Ragusa (+140), Caltanissetta (+123) ed Enna (+65).