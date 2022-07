Agenzia delle Dogane, in arrivo concorso per 1.500 figure: tutte le info

Agenzia delle Dogane assume: bando per 1.500 funzionari e Assistenti Amministrativi. Ecco tutte le info utili per partecipare al concorso.

In arrivo un maxi concorso presso l’Agenzia delle Dogane. Il bando che uscirà nelle prossime settimane prevede l’assunzione di 1.500 figure tra funzionari e assistenti amministrativi. Ecco tutte le info utili sul bando.

Agenzia delle Dogane

A dare l’annuncio del maxi concorso Agenzia delle Dogane in arrivo è il direttore dell’ADM, Marcello Minenna, nel corso di una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero. La nuova procedura concorsuale è finalizzata al reclutamento di ben 1.500 risorse.

Si tratta di una importante iniziativa di reclutamento, che rientra nel programma dell’ente di incrementare l’organico per risolvere il problema della carenza di personale, dovuta ad un lungo blocco dei concorsi e ai numerosi pensionamenti. Attualmente il personale in forza all’ADM è appena il 65% di quello che sarebbe necessario. Si parla di 8.500 risorse, a fronte delle 13.500 che servirebbero, e con una età media che si aggira attorno ai 56 anni.

Per questo, a partire dallo scorso anno, grazie alla riforma dei concorsi pubblici attuata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, che ha consentito di velocizzare le procedure concorsuali, semplificarle e sbloccare concorsi e assunzioni nelle PA, l’Agenzia delle Dogane sta portando avanti un piano di nuovi inserimenti che punta a garantire oltre il 100% del turnover del personale.

Il nuovo bando

Per quanto riguarda il concorso 2022, l’Agenzia delle Dogane metterà a bando 1.500 posti che dovrebbero coinvolgere funzionari e assistenti amministrativi, quindi sarà rivolto a diplomati e laureati. A partire dalla procedura concorsuale di quest’anno, inoltre, è prevista anche la regionalizzazione, cioè i candidati potranno scegliere la regione nella quale lavorare. Se la selezione sarà organizzata come quella bandita lo scorso anno, sarà per titoli ed esami, e potrà prevedere una prova scritta ed una prova orale, da effettuare anche con l’ausilio di strumenti informatici.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. E’ sottoposta all’alta vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze e al controllo della Corte dei conti. Costituisce una delle tre agenzie fiscali che svolgono le attività tecnico operative prima di competenza del MEF, insieme all’Agenzia del Demanio e all’Agenzia delle Entrate.