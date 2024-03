Concorso Agenzia delle Dogane 2024: requisiti e scadenza

Nuovo bando di concorso agenzia delle dogane 2024, disponibili 564 posti: ecco le figure, i luoghi di lavoro e i requisiti richiesti.

Si è ufficialmente aperto il bando per il concorso Agenzia delle Dogane 2024, i posti da coprire saranno 564 sparsi per tutta Italia. Si prevede un contratto a tempo indeterminato e pieno, gli ambiti saranno quello amministrativo e tecnico. Per tutti i dettagli si potrà consultare il bando presente sul portale inPa e sul sito dell’Agenzia. Inoltre il nuovo concorso dell’Agenzia delle Dogane è rivolto a candidati laureati. Inoltre, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone, per il 2024, ulteriori posti sia per diplomati che laureati, in totale più di 1500 assunzioni

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 12 marzo 2024 ed esclusivamente per via telematica attraverso il portale inPa. Per accedere alla pagina sarà necessario possedere lo SPID, CIE, o CNS. Inoltre per accedere la concorso tutti i candidati dovranno possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Concorso Agenzia delle Dogane 2024: requisiti generali

I requisiti richiesti per poter partecipare al concorso sono i seguenti:

cittadinanza italiana

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari, oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.

Concorso Agenzia delle Dogane: requisiti specifici

Inoltre per poter accedere al bando funzionari in ambito amministrativo tributario (codice ADM/FAMM e codice ADM/COM) dovranno possedere:

Qualsiasi Laurea di Primo Livello o titoli equiparati in base agli ordinamenti previgenti oppure Diploma di laurea o titolo equipollente per legge oppure Laurea specialistica o magistrale.

Per i funzionari in ambito tecnico professionale (codice ADM/ING) sarà richiesta:

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri, sezione A o B.

Concorso Agenzia delle Dogane 2024: posti e sedi di lavoro

Si ricorda che 14 posizioni, delle 564 previste, sono riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano. Di seguito la lista dei posti di lavoro:

487 posti per i funzionari in ambito amministrativo tributario (codice ADM/FAMM e codice ADM/COM), di cui 13 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano, suddivisi nei seguenti ambiti territoriali:

Lombardia: 85 posti;

Piemonte: 60 posti;

Liguria: 30 posti;

Valle d’Aosta: 4 posti;

Veneto: 60 posti;

Friuli Venezia Giulia: 30 posti;

Emilia Romagna: 55 posti;

Marche: 15 posti;

Toscana: 40 posti;

Umbria: 15 posti;

Lazio: 20 posti;

Roma – Strutture Centrali: 60 posti.

72 posti per i funzionari in ambito tecnico professionale (codice ADM/ING), 1 riservato alla provincia autonoma di Bolzano. Ecco la suddivisione:

Lombardia: 10 posti;

Piemonte: 10 posti;

Liguria: 5 posti;

Valle d’Aosta: 1 posto;

Veneto: 10 posti;

Friuli Venezia Giulia: 5 posti;

Emilia Romagna: 5 posti;

Marche: 5 posti;

Toscana: 5 posti;

Umbria: 5 posti;

Lazio: 5 posti;

Roma – Strutture Centrali: 5 posti.

5 posti per i funzionari in ambito amministrativo tributario, esperti di comunicazione (codice ADM/COM) da destinare a Roma presso le Strutture Centrali.

Ogni candidato potrà presentare domanda di partecipazioni per un unico codice di concorso e per un solo ambito territoriale. Per quanto riguarda i posti riservati per la provincia autonoma di Bolzano, la direzione territoriale di Bolzano e Grant provvederà in autonomia all’emanazione del bando.

Le prove scritte

Sarà prevista una preselezione per i codici di concorso ADM/FAMM e ADM/COM. I candidati dovranno affrontare un test con 50 quesiti a risposta multipla:

30 domande attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento logico matematico,

5 domande di diritto amministrativo,

5 domande di economia politica,

5 domande di lingua inglese,

5 domande di conoscenza base degli strumenti di office automation.

Successivamente si accederà ad una prova scritta con 50 quesiti a riposta multipla:

41 quesiti a risposta multipla su tutte o alcune delle materie previste per ciascun codice di concorso;

a risposta multipla su tutte o alcune delle materie previste per ciascun codice di concorso; 9 quesiti per l’accertamento delle competenze trasversali, specifiche per le differenti figure professionali

Per il codice di concorso ADM/COM vi sarà un test con 25 quesiti a risposta multipla e nella compilazione di un testo scritto e si articolerà come segue:

16 quesiti a risposta multipla su tutte o alcune delle materie previste per questo codice di concorso;;

a risposta multipla su tutte o alcune delle materie previste per questo codice di concorso;; 9 quesiti per l’accertamento delle competenze trasversali, specifiche per questa figura professionale;

per l’accertamento delle competenze trasversali, specifiche per questa figura professionale; redazione di un testo scritto finalizzato ad accertare le capacità tecniche di comunicazione scritta e la conoscenza del linguaggio giornalistico.

Per ciascuno dei codici di concorso sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito il punteggio di almeno 21/30.

Le prove orali

La prova orale, consisterà in un colloquio interdisciplinare e verterà su tutte o alcune delle materie indicate nel bando. Nel corso della prova orale sarà accertata anche la capacità di utilizzo del personal computer, dei software applicativi più diffusi e la conoscenza della lingua inglese.

La prova orale si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30.

Ogni comunicazione sulla prova d’esame, incluso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il portale “inPA”.