Lavoro Sicilia: IKEA, LIDL, Leroy Merlin assumono

Lavoro Sicilia: tra addetti alla vendita e artigiani professionisti, ecco cosa offre al momento il mercato del lavoro nell'Isola.

Lavoro Sicilia: nuove opportunità per chi cerca lavoro nell’Isola. Ecco nello specifico le figure ricercate da alcune aziende, le mansioni e le sedi presso le quali si ricercano questi nuovi posti.

Lavoro Sicilia: IKEA

I lavoratori dell’azienda supportano sempre più persone a creare una vita quotidiana migliore, partendo dalle loro case. La figura ricercata è di addetta/o vendita Angolo della circolarità, a stretto rapporto con i clienti, nei nostri negozi fisici o online. Tra i compiti:

Assistere i clienti , identificando le esigenze e che meglio soddisfano i loro bisogni;

, identificando le esigenze e che meglio soddisfano i loro bisogni; Massimizzare le vendite e mantenere la propria aria di responsabilità pulita, ordinata e correttamente prezzata;

e mantenere la propria aria di responsabilità pulita, ordinata e correttamente prezzata; Verificare lo stato della merce in ingresso e indirizzarla nelle aree di competenze (repack, vendita, montaggio, smaltimento).

Tra i requisiti ricercati: affabilità e amore per i clienti, passione per la sostenibilità e l’economia circolare, esperienza pregresse nel settore di vendita o di contatto con clienti. È richiesta la disponibilità di 5 giorni lavorativi su 7, presso la sede di Catania. Infine, i benefit per il team Ikea: sconti sui prodotti dell’azienda e non solo, nonché anche il servizio mensa disponibile 1 euro per pasto.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Subito lavoro Sicilia: LIDL

La catena europea di supermercati è invece alla ricerca di operatori di filiale part-time presso la sede di Avola. L’Operatore di filiale ha il compito di migliorare l’esperienza dei clienti, tra le sue mansioni:

Collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita

Rifornimento dei prodotti sugli scaffali

Preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione

Pulizia all’interno e all’esterno del Punto Vendita

Il profilo ricercato è quello di una persona dinamica, affabile, con attitudini sia a lavoro di squadra che all’ascolto dei clienti, una personalità multitasking.

Il contratto di lavoro part-time, con possibilità di 30 o 25 ore settimanali, con inquadramento al Sesto Livello (CCNL Distribuzione Moderna Organizzata) prevede:

Una retribuzione mensile lorda pari a circa 1.050,00€ (per un contratto di lavoro part-time 30 ore – Sesto Livello).

(per un contratto di lavoro part-time 30 ore – Sesto Livello). Ore lavorate conteggiate e retribuite al minuto.

Anche per l’azienda tedesca i benefit per il suo team: buoni spesa annuali, sconti e convenzioni aziendali, un piano sanitario aziendale che integra le prestazioni mediche e le convenzioni con strutture medico-sanitarie già previste dal fondo di assistenza sanitaria di categoria.

Offerte lavoro Sicilia: Leroy Merlin

L’azienda francese del bricolage ricerca, nei punti vendita di Palermo, figure specializzate con abilità ben precise:

Falegnami per montaggio porte da interno, porte blindate e serramenti

per montaggio porte da interno, porte blindate e serramenti Idraulici per installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box doccia e sanitari

per installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box doccia e sanitari Imprese edili per progetti di ristrutturazione

per progetti di ristrutturazione Montatori di casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole

di casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole Giardinieri per piantumazione (es. semenze) e posa impianto di irrigazione.

Oltre alla preparazione nel proprio settore ai fini della candidatura sono richiesti:

Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio (aggiornato ogni 6 mesi);

DURC: copia documento che attesta la regolarità INPS, INAIL e cassa edile (aggiornato in base alla durata);

Assicurazione: RCT – Responsabilità Civile verso terzi o RCO – Responsabilità Civile Prestatori Opera (in corso di validità).

Il contratto consiste in una collaborazione non esclusiva con Leroy Merlin, i clienti verranno cercati dall’azienda francese, ma i neo-assunti gestiranno indipendentemente il loro rapporto con loro. Sarà fornito anche il materiale necessario ai lavoro richiesti da ritirare presso i punti vendita.