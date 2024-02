Concorsi Agenzia delle Dogane 2024: requisiti e novità

L'agenzia delle dogane e dei monopoli prevede oltre 2600 assunzioni entro il 2024 con nuovi concorsi pubblici: vediamo di cosa si tratta.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone, per il 2024, le nuove procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di dirigenti, funzionari e assistenti, rivolte a diplomati e laureati.

Concorsi Agenzia delle Dogane 2024: le novità

Il Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contenuto nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell’ente, prevede più di 1500 assunzioni nei prossimi 3 anni, in buona parte mediante nuovi concorsi da bandire. Inoltre, con il DPCM 11 maggio 2023, pubblicato sulla GU Serie Generale n.135 del 12-06-2023, che ha autorizzato migliaia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione presso vari Ministeri ed enti, come vi spieghiamo nel dettaglio in questo approfondimento, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata autorizzata a coprire 1128 posti di lavoro entro il 2024.

Circa metà delle assunzioni Agenzia delle Dogane autorizzate dal Decreto sarà coperta tramite nuovi bandi di concorso che dovevano essere indetti già a partire dal 2023, ma sono slittati. Dunque, usciranno probabilmente nel 2024. È stato già bandito il concorso Agenzia delle Dogane 2024 per 564 funzionari. Per partecipare c’è tempo fino al 12 marzo.

Concorsi Agenzia delle Dogane 2024: le figure richieste

L’Agenzia delle Dogane è autorizzata a reclutare, anche tramite nuovi bandi di concorso, le seguenti unità di personale:

32 unità di personale dirigenziale , attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento (assunzioni dall’esterno, scorrimento di graduatorie, mobilità, stabilizzazioni, acquisizione a seguito di corso concorso indetto dalla SNA);

, attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento (assunzioni dall’esterno, scorrimento di graduatorie, mobilità, stabilizzazioni, acquisizione a seguito di corso concorso indetto dalla SNA); 564 unità di personale Area Funzionari , mediante concorso o utilizzo di graduatorie vigenti. Il concorso è già stato bandito.

, mediante concorso o utilizzo di graduatorie vigenti. Il concorso è già stato bandito. 170 unità di personale Area Assistenti , da acquisire o per scorrimento della graduatoria del concorso per 640 posti per Assistenti di II Area – F3 bandito nel 2022 o mediante concorso o utilizzo di graduatorie vigenti;

, da acquisire o per scorrimento della graduatoria del concorso per 640 posti per Assistenti di II Area – F3 bandito nel 2022 o mediante concorso o utilizzo di graduatorie vigenti; 653 funzionari , di cui 403 mediante scorrimento graduatorie e 250 tramite concorso pubblico, previsti dal DPCM dell’11 maggio;

, di cui 403 mediante scorrimento graduatorie e 250 tramite concorso pubblico, previsti dal DPCM dell’11 maggio; 475 assistenti, di cui 196 mediante scorrimento graduatorie e 279 tramite concorso pubblico, previsti dal DPCM dell’11 maggio.

Le risorse assunte saranno con contratto a tempo indeterminato e inquadrate secondo la nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL funzioni centrali 2019-2021.

Concorsi Agenzia delle Dogane 2024: requisiti e prove d’esame

In base ai profili professionali da assumere, possono partecipare ai concorsi Agenzia delle Dogane 2024 candidati in possesso dei seguenti tioli di studio:

diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità)

oppure

di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) oppure laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale.

I nuovi concorsi Agenzia delle Entrate 2024 saranno articolati in base nuovo regolamento per l’accesso alle selezioni per le assunzioni nelle PA previsto dall’ultima riforma dei concorsi pubblici. Generalmente, i bandi per assistenti e funzionati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prevedono l’espletamento delle seguenti prove: